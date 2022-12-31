شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ألعاب جديدة تصل لمستخدمي Xbox Game Pass في يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها ستضيف ألعاب متعددة لتحديث كتالوج Xbox Game Pass، حيث تأتي هذه الألعاب في اشتراكات Xbox Game Pass و Xbox Game Pass Ultimate في يناير 2023، وذكرت التقارير أن مايكروسوفت أكدت وجود 6 ألعاب ستتم إضافتها إلى قائمة الألعاب.





العاب Xbox Game Pass يناير 2023 :أعلنت مايكروسوفت أن اللاعبين سيكونون قادرين على لعب:

- Persona 3 Portable على منصات (Console ، PC ، Cloud) اعتبارًا من 19 يناير

- Persona 4 Golden على منصات (Console ، PC ، Cloud) اعتبارًا من 19 يناير.

- Monster Hunter Rise في 20 يناير.

- Age of Empires 2 Definitive Edition (Console ، Cloud) وInkulinati (Console ، TBD) في القائمة في 31 يناير.

ولم يتم الإعلان بعد عن إضافة اللعبة السادسة، Roboquest، ولا تزال المعلومات حول الألعاب الصادرة غير متوفرة.

ويحصل هؤلاء اللاعبون، الذين لديهم اشتراك في Xbox Game Pass Ultimate، على جميع مزايا Xbox Live Gold والوصول إلى EA Play، وذكرت تقارير متعددة أيضًا الألعاب التي ستنضم إلى Xbox Game Pass في عام 2023، وتشمل هذه الألعاب Atomic Heart التي ستصدر في 31 فبراير وWo Long: Fallen Dynasty التي ستصدر في 3 مارس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المدير التنفيذي للتسويق في Xbox، آرون جرينبيرج، إن ذراع ألعاب مايكروسوفت سيأتي بعام "مثير للغاية" في عام 2023.