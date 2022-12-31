شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف شريحة في العروض التقديمية من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العروض التقديمية من جوجل هي أداة سريعة وسهلة ومجانية لإنشاء عروض الشرائح، وعلى الرغم من أنه من السهل إضافة الشرائح وتعديلها، فليس من الواضح دائمًا كيفية حذف شريحة واحدة أو أكثر لم تعد بحاجة إليها من مجموعتك، وهنا نقدم لك ذلك باستخدام متصفح سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول على هاتفك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





الخطوات على سطح المكتباضغط فوق الصورة المصغرة للشريحة في الجزء الموجود على اليسار، ثم اضغط على مفتاح Delete في لوحة المفاتيح.

يمكنك بدلاً من ذلك، أن تضغط بزر الماوس الأيمن فوق الشريحة ثم اختيار حذف من القائمة المنبثقة.

إذا كنت تريد حذف عدة شرائح في وقت واحد، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift عند تحديد الشريحة الأولى والأخيرة، ثم احذفها باستخدام قائمة الضغط بزر الماوس الأيمن أو مفتاح الحذف.





الخطوات على نظام أندرويدافتح المجموعة التي تريد تحريرها في تطبيق العروض التقديمية من جوجل على هاتفك، وإذا كانت الشرائح في عرض قائمة التمرير، فاضغط ضغطا مزدوجًا حتى تتمكن من رؤية الصور المصغرة للشرائح على طول الجزء السفلي من الشاشة.

اضغط مع الاستمرار فوق الشريحة التي تريد حذفها حتى يتم تحديدها، ثم اضغط فوق قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي من الشاشة، وفي القائمة المنبثقة، اضغط فوق حذف.

إذا كنت ترغب في حذف شرائح متعددة في وقت واحد، فاضغط مع الاستمرار فوق الشريحة الأولى، واضغط فوق كل الشرائح الإضافية التي تريد حذفها، ثم اضغط فوق قائمة النقاط الثلاث واختر حذف.





الخطوات على iPhone أو iPadافتح مجموعة في تطبيق العروض التقديمية من جوجل على جهاز iPhone أو iPad، وإذا كانت الشرائح في عرض قائمة التمرير، فاصغط صغطا مزدوجًا حتى تتمكن من رؤية الصور المصغرة للشرائح على طول الجزء السفلي من الشاشة.

اضغط مع الاستمرار فوق الشريحة التي تريد حذفها حتى يتم تحديدها، ثم اضغط فوق رمز المقص في شريط الأدوات أعلى الشاشة.

إذا كنت ترغب في حذف شرائح متعددة مرة واحدة، فاضغط مع الاستمرار فوق الشريحة الأولى، ثم اضغط فوق كل الشرائح الإضافية التي تريد حذفها، ثم اضغط على أيقونة المقص في شريط الأدوات.