شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأكياس القابلة للتحول إلى سماد لها تأثير احترار أكثر من البلاستيك التقليدي مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حللت شركة Sourceful، وهي شركة ناشئة في مجال الشفافية في سلسلة التوريد ومقرها مانشستر، أكثر من 20 مادة، بما في ذلك البلاستيك القابل للتسميد وأكياس القمامة العادية.

في حين أن الأكياس القابلة للتحويل إلى سماد لا يمكن أن تتحلل بشكل صحيح إلا في ظل درجات حرارة عالية في مصانع معالجة خاصة، يتم التخلص منها في الغالب في النفايات العامة قبل إرسالها إلى مكب النفايات حيث تطلق غاز الميثان.

فيما تصدر الأكياس البلاستيكية كمية قليلة جدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مكبات النفايات لأنها "خاملة" نسبيًا ، مما يعني صعوبة تحللها.

قال وينج تشان، الرئيس التنفيذي لشركة سورسفول: "تم تسويق الأكياس والأفلام القابلة للتحويل إلى سماد كبديل صديق للبيئة للبلاستيك الذي يعمل بالوقود الأحفوري بفضل قدرتها على إنتاج سماد خالٍ من الأضرار".

تظهر الأبحاث أن شروط هذا التسميد غير موجودة من الناحية العملية، وأن البصمة الكربونية للأكياس القابلة للتسميد أسوأ بكثير من البلاستيك أو البلاستيك المعاد تدويره أو الخيارات الورقية نتيجة لذلك.

حلل الباحثون المصدرون 21 مادة تمثل ثلاثة أرباع سوق البلاستيك الحيوي العالمي بالنسبة للدراسة، وجميعها تندرج تحت خمس فئات البلاستيك القابل للتسميد، والبلاستيك التقليدي، والبلاستيك المعاد تدويره، والورق، والتغليف غير القابل للتسميد الحيوي.

ووجدوا أن العبوات القابلة للتحويل إلى سماد تنتج 227 جرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيس في المتوسط ، مقارنة بـ 118 جرامًا في المتوسط للبلاستيك التقليدي، ما يعد ضعفًا تقريبًا، فإن العبوات القابلة للتحويل إلى سماد والتي لا تنتهي في منشأة سماد خاضعة للرقابة تطلق حوالي 90 جرامًا من غازات الاحتباس الحراري لكل كيس.