شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إرسال واستقبال رسائل SMS من خلال "ماسنجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الرسائل النصية (SMS) أو الرسائل النصية طريقة تقليدية للتواصل مع أصدقائنا وعائلتنا دون الحاجة إلى أي اتصال بالإنترنت، و حتى الآن ، تستخدم مجموعة كبيرة من الأشخاص الرسائل القصيرة كتطبيق مراسلة فورية، فيما تتيح منصة فيس بوك للمستخدمين إرسال رسائل SMS في تطبيق ماسنجر.

حيث يسمح لك فيس بوك بتعيين ماسنجر على نظام أندرويد كتطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي الخاص بك واستخدامه لإرسال واستقبال رسائل SMS و MMS بالإضافة إلى محادثات فيس بوك، حيث أن هذه الميزة متاحة لبعض الوقت الآن ولكن لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون كيفية تمكينها واستخدامها.





كيف تعمل ميزة الرسائل القصيرة SMS في ماسنجرتدعي الشركة أنه لا يتم إرسال المحادثات أو تحميلها أو تخزينها على خوادم فيس بوك عند استخدام الرسائل القصيرة في ماسنجر، وتُطبق الأسعار القياسية للرسائل النصية القصيرة SMS والرسائل النصية ، ولا يزال من الممكن استخدام البيانات للرسائل القياسية بخلاف الرسائل القصيرة المرسلة والمستلمة من خلال ماسنجر.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لإظهار كيف يمكنك إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر فيس بوك ماسنجر:

- افتح تطبيق فيس بوك ماسنجر على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.

- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على أيقونة الملف الشخصي الصغيرة المتوفرة في الزاوية العلوية اليسرى.

- ضمن علامة التبويب التفضيلات ، حدد خيار الرسائل القصيرة.

- قم بتشغيل التبديل لميزة الرسائل القصيرة.