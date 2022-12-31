شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدارات OLED iPad Pro بنسخ 11.1 بوصة و 13 بوصة خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن يقال أن شركة آبل تعمل على طرازات iPad Pro الجديدة، ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت ، يُقال إن عملاق التكنولوجيا يعمل على طرازات OLED iPad Pro مقاس 11 بوصة و 13 بوصة.

كما ذكرت MacRumours ، من المتوقع إطلاق طرازي OLED iPad Pro الجديدين في الربع الأول من عام 2024، ويضيف التقرير أيضًا أنه إلى جانب طرازات iPad Pro الجديدة ، من المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة جهاز iPad Mini الجديد في أوائل عام 2024.

وإذا تم تصديق التقرير ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها أبل بترقية حجم شاشة طرازات iPad Pro. من المتوقع أن تقوم الشركة بتقليل حجم الإطار من أجل تحقيق حجم الشاشة المذكور أعلاه.

وقامت أبل بتحديث iPad Pro بمقاس 11 بوصة و 12.3 بوصة في أكتوبر 2022 عن طريق إضافة أحدث شرائح M2 إلى الأجهزة، "لم يتضح بعد ما إذا كان هناك تحديث وسيط قادم قبل الانتقال إلى OLED ، لكن أبل ليس لديها خطط لإصدار شاشة LED صغيرة بحجم 11 بوصة ‌iPad Pro‌ ، وستنتقل بدلاً من ذلك مباشرةً إلى OLED للجهاز اللوحي الأصغر ، "بحسب التقرير.

ومن ناحية أخرى ، أكد Elec و DigiTimes أيضًا أن أبل تعمل على شاشات OLED للأجهزة الأكبر مثل MacBook و iPad، ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة بحلول عام 2024.

وفي الآونة الأخيرة ، قالت شركة Epistar التايوانية ، التي كانت تقدم شاشات LED صغيرة لشركة أبل لبعض الوقت ، إن الطلب على شاشات Mini-LED للاستخدام في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية آخذ في التناقص وأنها تتوقع الطلب على شاشات Mini-LED لاستخدامها في لوحات المعلومات، وشاشات العرض للمركبات ارتفعت في عام 2023، وهذا يلمح أيضًا إلى وجود شاشات OLED في طرازات iPad Pro القادمة.