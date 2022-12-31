شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "الحذف التلقائي للرسائل" على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تطبيق المراسلة الفورية تليجرام تقديم ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم. أصدرت المنصة مؤخرًا سلسلة من الميزات الجديدة لكل من إصدارات التطبيق لنظامي التشغيل Android و iOS، حيث جلب التحديث ميزات مثل عدم الاشتراك في بطاقة SIM ، وحذف الرسائل تلقائيًا لجميع الدردشات وغيرها.

وكان تليجرام أول تطبيق يقدم ميزة رسائل التدمير الذاتي ( في عام 2013)، وعلى عكس WhatsApp ، يمكن حذف أي رسائل مرسلة أو مستلمة من قبل المستخدمين دون ترك أي أثر عند تمكين هذه الميزة. يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد مؤقتات لحذف الدردشات تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

- الحذف التلقائي للرسائل لجميع الدردشات

أصدرت تليجرام ميزة لمساعدة المستخدمين على تعيين مؤقت الحذف التلقائي الشامل لإزالة الرسائل تلقائيًا في جميع الدردشات الجديدة، حيث جعلت تليجرام أيضًا من الأسهل إعداد الحذف التلقائي في مجموعات خاصة صغيرة، ويمكن الآن لأي عضو لديه القدرة على تغيير اسم المجموعة وصورتها تمكين المؤقت.

ومن المهم ملاحظة أن الميزة تساعد فقط في الحذف التلقائي لجميع الدردشات الجديدة ؛ الدردشات الحالية لا تتأثر، وبغض النظر عن الشخص الذي يبدأ المحادثة ، ستتم إضافة المؤقت تلقائيًا إلى جميع الدردشات الجماعية الجديدة ودردشات المستخدم التي تبدأها.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في فهم كيفية تمكين هذه الميزة:

تمكين "الحذف التلقائي للرسائل" لجميع الدردشات:1. افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي.

2. قم بتوسيع اللوحة اليسرى من خلال النقر على زر قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة.

3. حدد خيار الإعدادات من القائمة المعروضة.

4. ضمن علامة التبويب الإعدادات ، انقر فوق خيار الخصوصية والأمان.

5. ثم ، ضمن علامة التبويب الأمان ، انقر فوق خيار الحذف التلقائي للرسائل.

6. بعد ذلك ، حدد مؤقت التدمير الذاتي للمحادثات من الخيارات المعروضة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تعيين مؤقت التدمير الذاتي المخصص للحذف التلقائي لمحادثاتك.





تمكين "الحذف التلقائي للرسائل" لمحادثات معينة:1. افتح تطبيق تليجرام على جهازك المحمول.

2. انتقل إلى المحادثة التي تريد تمكين ميزة الحذف التلقائي للرسائل لها.

3. اضغط على اسم المستلم ، المتاح في الجزء العلوي من الدردشة.

4. بعد ذلك ، اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية العلوية اليمنى.

5. حدد خيار الحذف التلقائي.

6. حدد الفترة الزمنية التي سيتم بعدها حذف الدردشات تلقائيًا.