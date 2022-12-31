شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبدأ توصيل الطلبات بالولايات المتحدة باستخدام "الدرونز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية في توصيل الطلبات بطائرات بدون طيار في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكيتين بهدف إرسال الطرود إلى منازل العملاء في غضون ساعة، وفي الآونة الأخيرة، تلقى العملاء في Lockeford، كاليفورنيا و College Station، تكساس، عددًا صغيرًا من الطرود التي تم تسليمها بواسطة "درون" تابعة لشركة "Amazon Prime Air"، وفقًا لتقرير The Verge.

وقالت ناتالي بانكي، المتحدثة باسم أمازون إير، في بيان: "هدفنا هو تقديم طائراتنا بدون طيار بأمان إلى السماء، لقد بدأنا في هذه المجتمعات وسنوسع عمليات التسليم تدريجيًا إلى المزيد من العملاء بمرور الوقت".

وفي عام 2020 ، منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للشركة موافقة "الجزء 135" لإرسال الطرود بواسطة طائرة بدون طيار.

العملاء الذين يعيشون في Lockeford وCollege Station مؤهلون للتسجيل وتقديم الطلبات، بينما ستقوم أمازون بإخطار العملاء الذين يعيشون في مكان آخر عندما يكون التسليم بطائرة بدون طيار متاحًا في منطقتهم.

وقال التقرير إن العملاء سيتلقون معلومات التتبع ووقت التسليم التقريبي بعد تقديم الطلب، عندما يتوقعون أن تقوم الطائرة بدون طيار بتسليم الحزمة إلى الفناء الخلفي لمنزلهم.