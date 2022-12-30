شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت ذاتي القيادة لنقل الأدوية فى جميع أنحاء المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الخبراء روبوت يستخدم نفس تقنية المركبات ذاتية القيادة، يمكنه نقل الأدوية في جميع أنحاء المستشفيات كجزء من تجربة جديدة، ويتم استخدام "الروبوت المساعد" لحمل وتقديم الوصفات الطبية وغيرها من العناصر حول مستشفى جامعة ميلتون كينز، مما يساعد على تخفيف الضغط عن الموظفين البشريين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم الروبوت تقنية السونار وتقنية LiDAR للتنقل حول العوائق مثل الأشخاص والكراسي المتحركة والأسرة داخل المستشفى.

يُعرف الروبوت باسم ميلتون، ويتم تجربته في مستشفى جامعة ميلتون كينز قبل أن يتم نقله إلى مستشفيات أخرى في عام 2023.

كان ميلتون يتنقل بالفعل من أ إلى ب داخل المستشفى، لكنه سيبدأ العام المقبل في توصيل الأدوية على طرق محددة لمساعدة الموظفين.

سيتم استخدام التعليقات من التجربة لتحديد ما إذا كان يمكن توسيع نطاقها بأمان عبر الخدمة الوطنية الصحية ببريطانيا NHS وتقديمها إلى المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

قال ويليام ساتشيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية الروبوتات: "إن شعور الناس عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا مهم أيضًا بشكل خاص في المستشفى".

هذه الروبوتات المساعدة موجودة لمحاولة جعل الحياة أسهل قليلاً لكل من موظفي المستشفى والمرضى - لتكون هناك عند الحاجة وبعيدًا عن الطريق عندما لا تكون كذلك.

وأضاف ساتشيتى، "نأمل أن تقدم هذه التكنولوجيا تجربة إيجابية للجميع وسنواصل اختبار وتحسين كل من التكنولوجيا والتجربة التي تخلقها مع توسيع نطاق البرنامج."

تهدف التجربة إلى تقليل الوقت الذي يقضيه مرضى المستشفى في انتظار أدويتهم، والتي غالبًا ما تكون الخطوة الأخيرة قبل خروجهم من المستشفى.