شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت ذاتي القيادة لنقل الأدوية فى جميع أنحاء المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
يُعرف الروبوت باسم ميلتون، ويتم تجربته في مستشفى جامعة ميلتون كينز قبل أن يتم نقله إلى مستشفيات أخرى في عام 2023.
كان ميلتون يتنقل بالفعل من أ إلى ب داخل المستشفى، لكنه سيبدأ العام المقبل في توصيل الأدوية على طرق محددة لمساعدة الموظفين.
سيتم استخدام التعليقات من التجربة لتحديد ما إذا كان يمكن توسيع نطاقها بأمان عبر الخدمة الوطنية الصحية ببريطانيا NHS وتقديمها إلى المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
قال ويليام ساتشيتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية الروبوتات: "إن شعور الناس عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا مهم أيضًا بشكل خاص في المستشفى".
هذه الروبوتات المساعدة موجودة لمحاولة جعل الحياة أسهل قليلاً لكل من موظفي المستشفى والمرضى - لتكون هناك عند الحاجة وبعيدًا عن الطريق عندما لا تكون كذلك.
وأضاف ساتشيتى، "نأمل أن تقدم هذه التكنولوجيا تجربة إيجابية للجميع وسنواصل اختبار وتحسين كل من التكنولوجيا والتجربة التي تخلقها مع توسيع نطاق البرنامج."
تهدف التجربة إلى تقليل الوقت الذي يقضيه مرضى المستشفى في انتظار أدويتهم، والتي غالبًا ما تكون الخطوة الأخيرة قبل خروجهم من المستشفى.