شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض مبيعات نظارات الواقع الافتراضي والمعزز بنسبة 12٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت الشحنات العالمية من نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بنسبة 12٪ لتصل إلى 9.6 مليون هذا العام وفقًا لبيانات من CCS Insight، وهي مشكلة تواجه Meta وشركات التكنولوجيا الأخرى التي تستثمر في إمكانات العوالم الرقمية، وكشفت البيانات المشتركة مع CNBC من جانب شركة الأبحاث NPD Group، أن مبيعات نظارات الرأس VR في الولايات المتحدة تراجعت أيضًا بنسبة 2 ٪ عن العام السابق لتصل إلى 1.1 مليار دولار في أوائل ديسمبر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد مرور أكثر من عام على إعادة تسمية شركة مارك زوكربيرج لنفسها وبعد شهرين تقريبًا من تسريح 11000 موظفًا، فإن رهان Meta طويل الأجل على احتضان المستهلكين لـ metaverse لم يدفع حتى الآن أرباحًا.

خسرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أكثر من 30 مليار دولار على metaverse، ولعل المفهوم القائمة عليه هو أن المستهلكين سيرغبون يومًا ما في العمل واللعب وإنفاق الأموال في عوالم رقمية لم تكن موجودة بعد، والتي يمكن الوصول إليها من خلال نظارات مثل Meta's Quest 2.

هذا الجهاز، الذي يقول المحللون إنه الرائد في سوق الواقع الافتراضي، شهد انخفاضًا في مبيعاته في عام 2022، والذي يمكن أن يُعزى إلى العام الجيد الذي شهده في عام 2021 حيث سارع المستهلكون إلى تجربته.

ساهمت مجموعة من العوامل في ركود مبيعات Meta الذي أعقب ذلك، حيث قررت الشركة رفع سعر منتجها Quest 2 خلال فصل الصيف، وهو ما قد لا يكون جيدًا مع المستهلكين الذين شعروا بضغط التضخم لمجموعة من عمليات الشراء اليومية طوال العام.

أشارت مارينا كويتشيفا في CCS، إلى أن "التضخم المرتفع قد أثر على ميزانيات المستهلكين في العديد من الأسواق الرئيسية هذا العام، وبعض الأشخاص، الذين كانوا سيمتلكون في ظروف أفضل نظارة الواقع الافتراضي هذا العام، قد أجلوا شرائهم".