شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل فويس تضع علامة على مكالمات البريد العشوائى المشتبه بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت Google Voice من السهل تصفية مرسلي البريد العشوائى الذين يحاولون الاتصال برقمك، وفقا لتقرير engadget.

وأعلن جوجل أن الخدمة ستعلم الآن مكالمات البريد العشوائي المشتبه بها وستقوم بتسميتها بوضوح مع وضع علامة تعجب حمراء كبيرة.

وكانت المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها مشكلة كبيرة منذ سنوات ، ولن تختفي قريبًا - وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية ، ويتلقى المستهلكون في الولايات المتحدة ما يقرب من 4 مليارات مكالمة آلية شهريًا وأن الأمريكيين فقدوا ما يقرب من 30 مليار دولار لخداع المكالمات في عام 2021.

وتقول Google إن الميزة قد تم تصميمها للمساعدة في حمايتك "من المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال التي قد تكون ضارة."

وستظهر التسمية الجديدة التي تقول "متصل مشتبه به غير مرغوب فيه" ليس فقط على شاشة المكالمات الواردة ، ولكن أيضًا في سجل المكالمات للرجوع إليها في المستقبل، و إذا أكدت أن المكالمة بريد عشوائي فإن أي مكالمة مستقبلية من هذا الرقم ستتجه مباشرة إلى البريد الصوتي ، وسيتم إرسال جميع إدخالات سجل المكالمات إلى مجلد البريد العشوائي، ولكن إذا أكدت أن الرقم شرعي وليس متصلًا بالبريد العشوائي ، فلن يتم عرض التحذير له مرة أخرى.

وتستخدم Google نفس الذكاء الاصطناعي المسؤول عن تحديد مكالمات البريد العشوائي عبر نظامها البيئي لتحديد المتصلين بالبريد العشوائي لهذه الميزة، و يعمل الذكاء الاصطناعي على تصفية مليارات المكالمات غير المرغوب فيها شهريًا لعملاق التكنولوجيا.

وقالت جوجل أن التصنيف الجديد لن يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل إعداد عامل تصفية البريد العشوائي ضمن الأمان، و إذا كان قيد التشغيل ، فسيتم إرسال جميع المكالمات التي تشتبه Google في كونها رسائل غير مرغوب فيها إلى البريد الصوتي من البداية.