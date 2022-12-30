هل يضرب الطقس السيئ مصر في رأس السنة؟

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الأيام المتبقية من عام 2022، ستشهد استقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن تأثير المنخفض الجوي يؤثر فقط على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية ، أنه توجد فرص لسقوط أمطار ما بين خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، لكن باقي مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري فرص الأمطار فيها خفيفة جدًا، وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.مطار

وأشارت إلى أنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى، ويوجد زيادة سطوع الشمس في هذه المناطق، مع الشعور باستقرار الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم، إن السبت المقبل سيشهد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد السبت يوم رأس السنة شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.