أعلنت شركة مايكروسوفت عن أحدث نظام تشغيل لديها وهو ويندوز 11 الذي أتي لتصحيح العديد من الأخطاء التي كانت تتواجد بالنظام السابق Windows 10، ومن هنا حرصنا في هذا المقال على تقديم افضل 11 تطبيق في Windows 11 لعام 2023 والتي من الممكن أن تُساعدك في إستخدام جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 11.

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وبالنظر إلى تلك التطبيقات فتجد أن منها ما هو مدفوع وغيرها غير مدفوع، وبأسعار مختلفة على حسب مكان إقامتك، كل هذا سنقوم بتوضيحه خلال هذا المقال، لذا إذا كان نظام تشغيل Windows 11 فإليك 11 تطبيق من اهم التطبيقات التي من الواجب توافرها على جهازك وذلك لتحسين أدائه وإضافة بعض المميزات التي من الممكن الإحتياج لها.

أهم تطبيقات ويندوز 11 لعام 2023

1- تطبيق Start11:

2- تطبيق EarTrumpet:

يُعد برنامج Start11 من أهم التطبيقات المستخدمة في إصلاح قائمة ابدأ “start” و شريط المهام الذي يتواجد في نظام تشغيل Windows 11، حيث يمتلك التطبيق القدرة على ترتيب التطبيقات بشكل مميز مع إمكانية نقل شريط المهام إلى الأعلى بسهوله، مع تغيير موضع زر البدء، لذا فهو من أهم التطبيقات التي من الواجب توافرها على أي نظام ويندوز 11.

3- تطبيق ShareX:

وهو المتحكم بشكل كبير في إعدادات الصوت الخاصة بنظام ويندوز 11، حيث يرى الكثير من مستخدمي Windows 11 أن لوحة التحكم المتواجدة في النظام الأساسي لويندوز 11 ضعيفة للغاية ولا تُقدم العديد من الخيارات لذا نُقدم لك برنامج EarTrumpet الذي يُقدم الكثير من الخيارات المميزة لذا ننصحك بتحميل هذا التطبيق.

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4- تطبيق PowerToys:

يحتوي نظام تشغيل ويندوز 11 على العديد من الطُرق التي من الممكن إستخدامها في عمل سكرين شوت على Windows 11، حيث أن جميع تلك الطُرق لم توفر ما يوفره تطبيق ShareX، حيث بإمكانه إلتقاط الصور المتحركة أو مقطع فيديو للشاشة مع توفير العديد من الأدوات لتحرير الصور من خلاله، لذا إذا كنت بحاجة إلى برنامج يُقدم لك العديد من المميزات والخيارات المُتقدمه فعليك بتحميل برنامج ShareX على جهازك على الفور.

السعر: Free

5- تطبيق Twinkle Tray:

يُعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي يستخدمها الكثير من مستخدمي نظام ويندوز بشكل عام، وذلك لما يُقدمه من أدوات مساعدة تعمل على زيادة الإنتاجية الخاصة بك، كما يعمل على ترتيب التطبيقات والنوافذ والعمل على استخراج النص من الصور وغيرها من المميزات.

السعر: Free

6- تطبيق NanaZip:

تُعتبر من الأدوات والتطبيقات المميزة والتي تعمل على مساعدتك وإنجاز مهمة محددة وهي التحكم في سطوع الشاشة لديك بدون الوصول إلى إعدادات التحكم الخاصة بشاشة جهازك، كما يمكنك من خلال تطبيق Twinkle Tray تعيين إختصارات مخصصة للتحكم في نسبة سطوع الشاشة والعديد من المميزات الأخري التي يحتوي عليها هذا التطبيق لذا فقد رشحناه في قائمتنا لأفضل تطبيق في Windows 11 لعام 2023.

السعر: Free

7- تطبيق Auto Dark Mode:

من التطبيقات التي نالت إعجاب الكثير من مستخدمي الويندوز بشكل عام في السنوات لاأخيره، هو برنامج NanaZip، الذي يُستخدم في ضغط الملفات بالإضافة إلى إحتوائه على واجهة استخدام مميزة وسهلة الإستخدام لذالك نال إعجاب الكثير من مستخدمي Windows 11.

السعر: Free

8- تطبيق QuickLook:

لا يدعم نظام Windows 11 التبديل التلقائي عند غروب الشمس أو حسب الجدول الزمني لغروب الشمس وشروقها، لذا وفرنا لك تطبيق يعمل على ترتيب تلك العملية بشكل تلقائي، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي يُقدمها مثل تخصيص بعض الخلفيات وتبديل بعض السمات بإستخدام بعض الإختصارات، لذا فهو ضمن أهم و افضل 11 تطبيق في Windows 11.

السعر: Free

9- تطبيق Paint.NET:

هو من التطبيقات التي تظهر للبعض أنها بلا فائدة ولكنها تُقدم ميزة صغيرة من وجهة نظري ممتازة وهي فتح الملفات بصور سريعة عند الضغط على زر المسافة، وهذه الميزة متواجده في نظام الـ macOS، الأن أصبح بإمكانك استخدام تلك الميزة على نظام ويندوز عن طريق تطبيق QuickLook.

10- تطبيق Dynamic Theme:

يشتهر هذا التطبيق بأنه بديل الفوتوشوب لذا فهو ضمن افضل 11 تطبيق في Windows 11 وذلك لما يُقدمه مميزات عديدة، وهو ممتاز للغاية للمستخدم الذي يُريد مميزات عديدة عند تحرير الصور وبدون دفع رسوم، كما يوفر أيضًا تطبيق Paint.NET واجهة مستخدم ممتازة وسهلة الإستخدام مع دعم التراجع في تنفيذ الأمر الغير محدود بالإضافة إلى بعض الأدوات الممتازة الأخرى.

السعر: Free

11- تطبيق VLC:

من التطبيقات المميزة والمجانية تطبيق Dynamic Theme وهي أداة خفيفة صغيرة الحجم تتيح لك تحميل صور سطح المكتب أو خلفية لشاشة القفل الخاص بجهازك الذي يعمل بنظام الويندوز.

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يُعتبر تطبيق VLC من أهم التطبيقات المستخدمة في تشغيل الفيديو والصوت أيضًا بالإضافة إلى وجود محرك ترجمة مميز قادر على ترجمة جميع اللغات، وهذا ما يجعله أحد أهم التطبيقات التي من الواجب توافرها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.