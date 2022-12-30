تسريبات حول التصميم المتوقع لهاتف Oppo Reno 10 Pro plus

بعد أن كان هناك العديد من التسريبات والشائعات القوية عن خروج اوبو من مصر في عام 2022، الأن تُفكر أوبو بعد أن تم الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno 9 في شهر نوفمبر من عام 2022، والتي تتكون من عدة هواتف ممتازة وهي Oppo Reno 9 و Oppo Reno 9 Pro و Oppo Reno 9 Pro plus.

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الأن وصلت إلينا العديد من التسريبات حول التصميم المتوقع لهاتف Oppo Reno 10 Pro plus والذي من المتوقع أن يأتي بكاميرا خلفية قوية للغاية تأتي بمسمي periscope lens، بتصميم مختلف كليًا عن الإصدار السابق، حيث تم تسريب صورة تعرض التصميم الخارجي للهاتف.

تكشف الصورة عن شاشة مسطحة بها ثقب واحد لكاميرا السيلفي بمقاس صغير مقارنة بالإصدار السابق، بالإضافة إلى إمكانية وجود كاميرا خلفية مايكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وهذا مشابه تمامًا لما فعلته شركة Xiaomi بهواتف Redmi K60 وهاتف Redmi K60 Pro.

الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 10

ليس هناك أي أخبار رسمية من شركة أوبو حول الموعد الرسمي لإطلاق تلك السلسلة ولكن هناك العديد من التسريبات القوية التي تنص على أن من المتوقع أن تأتي السلسلة في غضون من خمسة إلى ستة أشهر مما يعني أن تلك السلسلة لم تظهر للنور قبل شهر إبريل المُقبل، ولا نعلم إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم لا ولكن أمامنا الوقت الكافي لمعرفة كافة التفاصيل لاحقًا ولكن سنُبيقيك على علم دائم خلال الأسابيع المُقبله.