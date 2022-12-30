شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر تيك توك من أجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية منتصف فبراير تخوفا من التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الحكومة الفيدرالية قرارها بأنه سيتم حظر TikTok على جميع الأجهزة الحكومية تقريبًا ، تخوفا من التجسس الصينى واستخدام بيانات المستخدمين على الأجهزة داخل الحكومة، وذلك ضمن مشروع قانون الإنفاق الذى أقره المشرعون بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفقا لتقرير engadget.

ووضع المسؤولون قانون No TikTok على الأجهزة الحكومية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع الأسبوع الماضي، في مشروع القانون الشامل المكون من 4155 صفحة، وتم تتبع حزمة الإنفاق بسرعة من أجل تجنب الإغلاق الحكومى الجزئي وسيمول الحكومة حتى سبتمبر.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 68 صوتا مقابل 29 لتمرير مشروع القانون في 22 ديسمبر، وصادق عليها مجلس النواب اليوم الجمعة بأغلبية وفي نفس اليوم، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون مؤقت يمول الحكومة لمدة أسبوع آخر من أجل تجنب الإغلاق حتى وصول مشروع القانون الشامل إلى مكتبه، واليوم وقع الرئيس بايدن على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

ويتطلب التشريع من إدارة بايدن وضع قواعد لإزالة TikTok من الأجهزة الحكومية بحلول منتصف فبراير، ونص مشروع القانون على استثناءات للمسؤولين المنتخبين وموظفي الكونجرس ووكلاء إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين. ومع ذلك ، حظر مجلس النواب بشكل منفصل TikTok على الأجهزة التي يمتلكها ويديرها.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراى من أن الصين يمكنها استخدام التطبيق (المملوك لشركة بايت دانس ومقرها بكين) لجمع البيانات عن المستخدمين، وبذلت بعض المحاولات في الأسابيع القليلة الماضية ، لحظر TikTok فى الولايات المتحدة تمامًا، وحظرت عدة ولايات TikTok من الأجهزة الحكومية ، بما فى ذلك جورجيا وداكوتا الجنوبية وماريلاند وتكساس، ورفعت إنديانا دعوى قضائية ضد TikTok بسبب قضايا تتعلق بالأمن وسلامة الأطفال.

وحاول TikTok تهدئة مخاوف المشرعين الأمريكيين من إمكانية استخدام التطبيق لأغراض التجسس، ومنذ يونيو ، تم توجيه كل حركة المرور من الدولة إلى خوادم Oracle الموجودة محليًا.

وقال TikTok و ByteDance إنهما سيحذفان بيانات المستخدم الأمريكية من خوادمهما في الولايات المتحدة وسنغافورة، وفي أغسطس بدأت Oracle في مراجعة خوارزميات TikTok وأنظمة تعديل المحتوى.

بينما كان الكونجرس يصوت على مشروع القانون ، انتشرت الأخبار بأن ByteDance فصلت أربعة موظفين (اثنان في الولايات المتحدة واثنان في الصين) تمكنوا من الوصول إلى بيانات TikTok الخاصة بالصحفيين الأمريكيين، ويُزعم أن العمال كانوا يحاولون العثور على مصادر التسريبات للصحفيين.

ويتضمن مشروع القانون الشامل أحكامًا أخرى متعلقة بالتكنولوجيا ، بما في ذلك المزيد من التمويل لمسؤولي مكافحة الاحتكار الفيدراليين، بالإضافة إلى ذلك تتضمن الحزمة قانون الكمبيوتر للمحاربين القدامى والطلاب، وهذا يتطلب من الحكومة تسليم بعض أجهزة الكمبيوتر الفائضة إلى المنظمات غير الربحية.

كما سيتم إصلاح الأنظمة أو تجديدها، ثم توزيعها على المدارس وطلاب التعليم المنزلي والمحاربين القدامى وكبار السن وغيرهم من المحتاجين.

وهناك أيضًا 1.8 مليار دولار أخرى كتمويل جديد لتنفيذ قانون CHIPS والعلوم ، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات، و تخصص الفاتورة الشاملة 25.4 مليار دولار لوكالة ناسا - بزيادة 5.6% عما تلقته الوكالة في السنة المالية 2022 ، ولكن أقل من 26 مليار دولار التي طلبها البيت الأبيض.