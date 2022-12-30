شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تعطل جميع الإشعارات على واتساب دون حذف التطبيق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة فيسبوك لديها أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وتعد الهند أكبر سوق للتطبيق وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية.

وفقًا لشركة الأبحاث Statistica كان لدى واتساب ما يقرب من 490 مليون مستخدم في الهند في نهاية عام 2021.

بينما بدأ وانسابغ كتطبيق دردشة، فقد تطور على مر السنين إلى ما هو أبعد من ذلك.

في الهند وصلت العديد من الخدمات الحكومية أيضًا إلى WhatsApp عبر روبوتات الدردشة، وتشمل هذه DigiLocker عبر مكتب المساعدة MyGov.

يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى العديد من الشركات على واتساب.

وتشمل هذه شركات التأمين وتذاكر الطيران والتحديثات من منصات التسوق والمزيد.

في حين أن واتساب مفيد للغاية، إلا أن إصدار ping المستمر والمتواصل للإشعارات على النظام الأساسي يمكن أن يكون مزعجًا، لاسيما عندما يكون المرء في اجتماع أو إجازة أو يبحث فقط عن قضاء وقت شخصي كامل دون أي إزعاج من أي نوع.

إليك كيفية تعطيل الإشعارات على واتساب لبعض الوقت

افتح واتساب وانتقل إلى قائمة الإعدادات.

اضغط على "الإخطارات"

بدّل إلى إيقاف تشغيل المفتاح بجوار "إظهار الإشعارات"

سيؤدي هذا إلى تعطيل جميع إشعارات واتساب.

ولكن يرجى ملاحظة أنه سيتم إيقاف هذه الإخطارات / التنبيهات لجميع الرسائل والمكالمات والأحداث الأخرى الواردة.

في حالة عدم رغبتك في تعطيل جميع الإشعارات باستثناء عدد قليل محدد أو قد تستمر في تلقي الإشعارات من بعض الدردشات، فهناك أيضًا طريقة أخرى.

يمكنك تعطيل الإشعارات لمحادثات أو مجموعات معينة من خلال الانتقال إلى الدردشة أو المجموعة، والضغط على الاسم في الأعلى ، ثم الانتقال إلى "الإشعارات" وإيقاف تشغيل المفتاح بجوار "إظهار الإشعارات".

ضع في اعتبارك أن تعطيل الإشعارات لن يؤدي إلى حذف التطبيق ، ولكنه سيمنعك من تلقي أي تنبيهات أو إشعارات من التطبيق. يمكنك دائمًا إعادة تمكين الإشعارات في أي وقت باتباع نفس الخطوات وتبديل المفتاح مرة أخرى.