شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تعيين صور الملف الشخصى الموضحة فى تطبيق جهات الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة "Google Illustrations" لـ Gmail العام الماضى، تساعد هذه الأداة المستخدمين على إنشاء وتعيين صور ملف تعريف مصورة مخصصة على حسابات جيميل الخاصة بهم، وبحسب ما ورد أضاف عملاق التكنولوجيا هذه الميزة إلى تطبيق جهات اتصال جوجل.

كما هو الحال في جيميل فإنه يسمح أيضًا للمستخدمين بتعيين تجسيدات اتصال مصورة مخصصة.

يمكن للمستخدمين العثور على علامة تبويب جديدة تسمى "الرسوم التوضيحية" بجوار "صور جوجل" و "صور الجهاز" في تطبيق جهات الاتصال.

ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من طرح جوجل لميزة جديدة تسمى علامة التبويب "Highlights" لتطبيق جهات الاتصال الخاص بها.

يتم توفيره جنبًا إلى جنب مع علامتي التبويب "جهات الاتصال" و "الإصلاح والإدارة".

تتيح علامة التبويب "اللمحات" للمستخدمين العثور على جهات الاتصال المفضلة لديهم في مكان واحد ويمكنهم أيضًا عرض عمليات البحث الأخيرة التي أجروها.

يمكن لمستخدمي أندرويد الوصول إلى الميزة باستخدام أحدث إصدار من تطبيق جهات اتصال جوجل.





الرسوم التوضيحية على تطبيق جهات الاتصالتقدم ميزة "الرسوم التوضيحية" بشكل أساسي مجموعة كبيرة من الصور ، بعضها لحيوانات ومواقع ومدن وطبيعة وطعام والاهتمامات والهوايات والرياضة والترفيه.

كانت هذه المجموعات موجودة سابقًا في قسم "الرسوم التوضيحية" في جيميل وقد أضافت الشركة الآن المزيد من الصور بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية لكل فئة من هذه الفئات الفرعية.

عندما يتعلق الأمر باستخدام الميزة، كل ما عليك فعله هو اختيار واحدة من العديد من الصور المتوفرة في التطبيق وتعيينها كصورة ملفك الشخصي.

إذا كنت في شاشة المحرر بعد اختيار صورة ، فإن ميزة جديدة تسمى "المحاصيل السريعة" ستبرز المناطق الجذابة للصورة وتدمجها مع أدوات الألوان الأخرى لتعزيز جاذبية الرسوم التوضيحية وانغمارها.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتوضيح كيف يمكنك إضافة رسم توضيحي إلى أي من رموز جهات الاتصال الخاصة بك:

افتح تطبيق جوجل علي جهاز أندرويد الخاص بك

حدد أي من جهات الاتصال الخاصة بك.

قم بتحرير ملف تعريف جهة الاتصال من خلال النقر على أيقونة القلم المتوفرة في الزاوية اليمنى العلوية.

اضغط على زر إضافة صورة المتوفر أسفل مساحة Contact Avatar.

إذا كنت قد قمت بالفعل بتعيين صورة ملف تعريف لجهة الاتصال وتريد الآن تعيين صورة مصورة، فحدد خيار التغيير.

ضمن علامة التبويب الرسوم التوضيحية، حدد أي تصميم من اختيارك.

حدد المتغيرات اللونية للرسم التوضيحي، واضغط على زر اختيار.

اضغط على زر حفظ.

ستتمتع إدخالات دليل الهاتف الخاصة بجهات الاتصال الخاصة بك بمظهر مميز بعد أن تقوم بتعيين صورة ملف تعريف مصورة كصورة رمزية لجهة الاتصال الخاصة بك.