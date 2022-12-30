شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التعامل مع مشكلات إنشاء Twitter Space وإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك فقط إنشاء Twitter Space على تطبيق الهاتف المحمول، وهو ميزة للدردشة الصوتية، لكن لا يمكنك إنشاء Twitter Space أو استضافتها باستخدام موقع تويتر على الويب، مما يعني أنه لا يمكنك القيام بذلك من كمبيوتر سطح المكتب أو اللاب توب، يعد هذا قيدًا صعبًا، لذلك إذا كنت تبحث عن ميزة استضافة Twitter Space على Twitter.com ، فلن تحقق أي نجاح، قم بالتبديل إلى تويتر على جهاز iPhone أو Android، وهنا نقدم لك المشكلات الأخرى التي قد تواجهك عن إنشاء Twitter Space وطرق إصلاحها.





المشكلة الأولى وحلها: ربما لم يتم طرح الميزة لحسابكوفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد تكون الميزة لم يتم طرحها بعد على حسابك المحدد، فيجب أن يتمكن معظم مستخدمي تويتر من الوصول إلى Twitter Spaces الآن، لكن الخدمة تنشر Spaces بناءً على عدد المتابعين لكل حساب، لذلك إذا كان لديك عدد قليل جدًا من المتابعين، فقد تحتاج إلى الانتظار للوصول إلى ميزة الاستضافة.







المشكلة الثالثة وحلها: قم بتعطيل VPN الخاص بك المشكلة الثالثة وحلها: قم بتعطيل VPN الخاص بك إذا كنت تستخدم VPN (شبكة افتراضية خاصة) على جهازك المحمول، فقد تواجه مشكلات مع بعض التطبيقات، ولمعرفة ما إذا كانت VPN الخاصة بك هي المشكلة، قم بتعطيل برنامج VPN الخاص بك ثم حاول تويتر مرة أخرى.

المشكلة الثانية وحلها: إعادة تثبيت تطبيق تويترإذا لم تتمكن من إنشاء Twitter Space الآن ولكنك تمكنت من القيام بذلك في الماضي، فهناك فرصة جيدة لأنك تواجه خللًا مؤقتًا في البرنامج، وغالبًا ما تكون أسهل طريقة لإصلاح مشكلة كهذه هي إغلاق تطبيق تويتر بالقوة ثم تشغيله مرة أخرى، وبعد إغلاق التطبيق، ابدأ تشغيله مرة أخرى ومعرفة ما إذا كان ذلك قد أدى إلى حل مشكلة Spaces أم لا.

إذا كانت Spaces تعمل بشكل صحيح مع تعطيل VPN، فربما وجدت أن هناك عدم توافق مع برنامج VPN الخاص بك.

قد تختلف عملية تعطيل VPN الخاصة بك اعتمادًا على تلك التي تستخدمها، لذا ارجع إلى دليل مستخدم VPN الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إيقاف تشغيله.



المشكلة الرابعة وحلها: اعد تشغيل جهازك المشكلة الرابعة وحلها: اعد تشغيل جهازك قد تحاول استخدام تويتر على جهاز مختلف لمعرفة ما إذا كانت لديك نفس المشكلة مع Twitter Spaces، على سبيل المثال، إذا كان لديك تويتر على كل من iPhone و iPad، فراجع ما إذا كان يمكنك الوصول إلى Twitter Spaces على iPad إذا كان لا يعمل على iPhone.

إذا لم يكن هذا خيارًا أو كنت تفضل إعادة تشغيل جهازك، إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام Android، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لعدة ثوانٍ، ثم اضغط فوق الخيار لإيقاف تشغيل هاتفك.