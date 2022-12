شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاي تدير جهات الاتصال المكررة على أجهزة آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرح نظام التشغيل السنوي ميزات مثل شاشات القفل القابلة للتخصيص وأوضاع التركيز المحسّنة ومكتبة الصور المشتركة على iCloud للعائلات، والتحديثات المهمة لتطبيقات البريد والمحفظة وغيرها.

يسمح أحدث إصدار من iOS للمستخدمين أيضًا بإدارة جهات الاتصال المكررة التي تشوش تطبيق جهات الاتصال الخاص بهم.





جهات اتصال مكررة على iOS 16

يتيح لك iOS 16 دمج جهات الاتصال المكررة، مما يوفر لك مشكلة حذفها يدويًا. كما يسمح لك بربط بطاقات جهات الاتصال لنفس الشخص في حسابات مختلفة بحيث تظهر مرة واحدة فقط في قائمة "جميع جهات الاتصال" في تطبيق "جهات الاتصال".

يكتشف التحديث تلقائيًا وجود جهات اتصال مكررة ثم يخبرك بأنه تم العثور على جهات اتصال مكررة.





ربط جهات الاتصال

قد يكون لديك إدخالات متعددة لنفس الشخص في جهات الاتصال إذا كانت لديك جهات اتصال من مصادر مختلفة.

يتم ربط جهات الاتصال التي تحمل الاسم نفسه والتي قد تأتي من عدة مصادر معًا ويتم عرضها كجهة اتصال واحدة موحدة لمنع التكرارات من الظهور في قائمة جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إدارة جهات الاتصال المكررة على جهاز iOS 16 الخاص بك:





إزالة جهات الاتصال المكررة

يمكنك دمج جهات الاتصال المكررة إذا كان لديك أكثر من بطاقة جهة اتصال بنفس الاسم الأول والأخير.

افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز iOS الخاص بك

ثم اضغط على خيار Duplicates Found المتاح أسفل زر My Card.

اضغط على جهات اتصال محددة لمراجعتها ودمجها أو اضغط على زر دمج الكل لدمج جميع جهات الاتصال المكررة.





ربط جهات الاتصال يدويًا

يمكنك ربط إدخالين يدويًا لنفس الشخص إذا لم يتم ربطهما تلقائيًا.

افتح تطبيق جهات الاتصال على جهاز آيفون الخاص بك.

اضغط على إحدى جهات الاتصال، ثم اضغط على خيار التحرير.

اضغط على زر ربط جهات الاتصال.

اضغط على خيار الرابط بعد تحديد إدخال جهة الاتصال الأخرى للربط به.

تظل الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية كما هي عند ربط جهات اتصال بأسماء مختلفة أو أسماء عائلية مختلفة ، ولكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة.

يمكنك الضغط فوق إحدى البطاقات المرتبطة ثم النقر فوق اسم جهة الاتصال على تلك البطاقة.

يمكنك الضغط على خيار "This Name for Unified Card" لتحديد الاسم الذي سيتم عرضه على البطاقة الموحدة.

لا يتم دمج جهات الاتصال عند ربطها.

يتم نسخ التغييرات التي تم إجراؤها على جهة اتصال موحدة إلى جميع حسابات المصدر حيث توجد المعلومات المحدثة بالفعل.

يمكن أن يساعد ذلك مستخدمي آيفون على جعل دفتر الهاتف خاليًا من الفوضى بدون وجود جهات اتصال مكررة.

يمكن للمستخدمين العثور على أرقام هواتف محمولة مختلفة لشخص واحد في مساحة موحدة واحدة.