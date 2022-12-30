شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن إصدار صيغ أسهل لبرنامج Excel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعلنت الأسبوع الماضي عن اقتراحات للصيغة على سبيل المثال، وكلاهما قد يساعد في أتمتة بعض الأشياء التي كان عليك القيام بها يدويًا.





إذا كتبت علامة التساوي، فسيحاول Excel للويب أن يقترح بذكاء نوع الصيغة التي يجب أن تستخدمها، بالنظر إلى البيانات الموجودة حولها.

اقتراحات الصيغ

على سبيل المثال إذا كان لديك عدد كامل من أرقام المبيعات ربع السنوية وعمود في النهاية بعنوان "إجمالي" ، فقد يقترح Excel تلخيص نطاق الخلايا.

وفقًا لمدونة من مايكروسوفت، تعمل الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وستقترح معادلات المجموع والمتوسط ​​والعدد والعدد والعدد الأدنى والحد الأقصى.

لا شك أنها ليست ميزة رائدة - فقد كان لجداول بيانات جوجل شيئًا مشابهًا لفترة من الوقت، وكان الجمع التلقائي في Excel منذ فترة طويلة طريقة سريعة لتطبيق الصيغ على البيانات - ولكن في بعض حالات الاستخدام، يمكن أن يكون توفيرًا للوقت رائعًا.

ثم هناك صيغة حسب المثال والتي تشبه ميزة التعبئة السريعة التي يمكنها اكتشاف الأنماط في البيانات تلقائيًا وملء بقية العمود.

هناك وظيفة لإضافة الصور بنص بديل إلى جداولك القادمة إلى Windows و Mac والويب ، كما تضيف الشركة أنواع بيانات Power Query المتداخلة والقدرة على الحصول على البيانات من المصفوفات الديناميكية إلى إصدار Insider من تطبيق Windows لـ اختبارات. إحدى الميزات الأخرى التي يحتمل أن تكون مفيدة (ويسهل فهمها) القادمة إلى الويب هي "الروابط المقترحة" ، والتي ستساعدك تلقائيًا على إصلاح الروابط المعطلة إلى المصنفات الأخرى المخزنة في السحابة.