شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور تلسكوب جيمس ويب 2022.. من أعمدة الخلق إلى حلقات نبتون والرقصات الكونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من عام بقليل منذ أن انطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لوكالة ناسا بقيمة 10 مليارات دولار في الفضاء، ومنذ ذلك الحين أرسل صورًا مذهلة للكون بتفاصيل غير مسبوقة، حيث تم إطلاق ويب من مركز جويانا للفضاء في يوم عيد الميلاد عام 2021 بهدف النظر إلى الوراء في فجر الكون واكتشاف ما حدث سابقا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيقضي التلسكوب أكثر من عقد في منطقة جاذبية متوازنة بين الشمس والأرض تسمى L2 لاستكشاف الكون في طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له بالنظر من خلال سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم، وإليكم أفضل الصور من عامه الأول، بما في ذلك لقطة جديدة لـ "أعمدة الخلق" وحلقات نبتون و "رقصة كونية" بين المجرات.



أعمدة الخلق

أعمدة الخلق أعمدة الخلق كشف ويب عن نظرة جديدة على "أعمدة الخلق" المذهلة، وهى أعمدة الغاز والغبار بين النجوم في سديم النسر، وتم التقاط هذه الصور سابقًا في عام 1995 بواسطة تلسكوب هابل، الذى سبق تلسكوب جميس ويب، لكن الصورة الجديدة توفر مستوى جيدا من التفاصيل لم يسبق له مثيل.

ويُظهر أعمدة تشبه الأصابع من الغاز والغبار، وحواف متوهجة من الغبار حيث تبدأ النجوم الفتية في التكون، ونجوم حديثة التكوين باللون البرتقالي خارج الأعمدة.



حلقات نبتون

حلقات نبتون حلقات نبتون التقط تلسكوب جيمس ويب أوضح منظر لحلقات نبتون منذ أكثر من 30 عامًا، منذ أن حلق مسبار فويياجر 2 عبر الكوكب البعيد في عام 1989، فبالإضافة إلى العديد من الحلقات الساطعة والضيقة، تُظهر صورة Webb بوضوح عصابات الغبار الخافتة للكوكب.

يوجد خارج الكوكب نفسه سبعة من أقماره الأربعة عشر، وأهمها تريتون، يبدو هذا شبه نجم لأن نبتون أغمق في رؤية ويب عن طريق امتصاص الميثان عند أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء، ومع ذلك، يعكس تريتون Triton متوسط 70% من ضوء الشمس الذي يضرب سطحه الجليدي بحيث يظهر شديد السطوع.



السديم الدائري الجنوبي

السديم الدائري الجنوبي السديم الدائري الجنوبي أصدرت وكالة ناسا في يوليو أول أربع صور التقطها تلسكوب جيمس ويب JWST ، بما في ذلك سديم الحلقة الجنوبية، سديم كوكبي، عبارة عن قشرة متوهجة من الغاز المتأين المنبعثة من النجوم العملاقة الحمراء في وقت متأخر من حياتهم، ووفقًا للوكالة، يبلغ قطر السديم الدائري الجنوبي ما يقرب من نصف سنة ضوئية ويقع على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية من الأرض.

يرسل النجم الخافت في وسط الصورة حلقات من الغاز والغبار لآلاف السنين في جميع الاتجاهات، مما يعطيها مظهرًا لامعًا، ويعد النجم المحتضر مغطى بالغبار أثناء قيامه "بأدائه النهائي"، كما قالت ناسا، وهو شيء ستمر به شمسنا في مليارات السنين.

يظهر السديم الدائري الجنوبي بشكل مباشر تقريبًا، ولكن إذا تم تدويره لعرضه من الحافة، فإن شكله ثلاثي الأبعاد سيبدو بشكل أكثر وضوحًا كوعائين موضوعين معًا في الأسفل، يفتحان بعيدًا عن بعضهما البعض بحافة كبيرة في المركز.

هناك صورتان لسديم الحلقة الجنوبية، تم التقاطهما بواسطة أداتين مختلفتين على جيمس ويب، كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) والأداة متوسطة الأشعة تحت الحمرا (MIRI) ، والتي ترى الضوء في منطقة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة من الطيف الكهرومغناطيسي.



خماسية ستيفان

خماسية ستيفان خماسية ستيفان هناك أيضا صورة لـ Stephan's Quintet ، وهي مجموعة من خمس مجرات في كوكبة Pegasus ، اكتشفها عالم الفلك الفرنسي إدوارد ستيفان لأول مرة في عام 1877.

تقول وكالة ناسا إن صورة جيمس ويب الجديدة لاكتشافه تلتقط المجرات الخمس بتفاصيل رائعة، حيث إن أربع من المجرات الخمس الموجودة في الخماسي محجوزة في "رقصة كونية" من اللقاءات القريبة المتكررة.

وتقول وكالة الفضاء الأوروبية: "ممرات الغبار التي تعبر بين المجرات والخيوط الطويلة من النجوم والغازات الممتدة إلى ما هو أبعد من المناطق الوسطى تشير جميعها إلى المجرات الملتوية بمواجهات عنيفة، وهذه المجرات تطفو في الفضاء، أشكال مشوهة تشكلت بتفاعلات المد والجزر، تنسج معًا في الأشكال المعقدة لرقصة كونية هائلة، مصممة بواسطة الجاذبية."