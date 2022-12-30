شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين السديم والسوبرنوفا.. اعرف الاختلافات بين هذه الأجسام الكونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجهنا بعض المفاهيم الكونية التي لا نعرف معناها، خاصة مع انتشار صور تلسكوب ناسا "جيمس ويب" مؤخرا الذى جذب الكثير من المشاهدات تجاهه، ولعل من بينها السديم والسوبرنوفا، حيث نقدم الفرق بينهما وماذا تعنى هذه الأسماء تحديدا، وفقا لما ذكره موقع scopethegalaxy.



ما هو السوبرنوفا؟

سوبرنوفا ما هو السوبرنوفا؟ هناك طريقتان يمكن أن يتشكل بهما انفجار نجم، أو كما يسمى بالمستعر الأعظم "السوبرنوفا"، فيمكن أن يكون إما عن طريق نهاية نظام نجمي ثنائي يجمع الكثير من الطاقة من النجم المرافق له مما يؤدي إلى انفجاره أو عندما ينفد الوقود النووي لنجم أكبر وينهار تحت جاذبيته، تاركًا وراءه بقايا مشرقة وضخمة، هذا الانفجار أكثر إشراقًا من مجرتنا بعدة مرات.

يتم تقسيم المستعرات الأعظمية "السوبرنوفا" عمومًا إلى نوعين، مستعر أعظم من النوع 1 أو النوع 2، ثم يتم تقسيم النوع الأول إلى فئة واحدة من 3 فئات فرعية ، سواء Ia أو Ib أو Ic.

ويعد السوبرنوفا من النوع 1a هو الأكثر شيوعًا في الفضاء الخارجي ويعمل مثل ضوء الشمعة لمساعدتنا في مراقبة المسافة عبر المجهول العميق، ويتجمع على الأرجح في نظام نجمي ثنائي ، ينفجر بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة من رفيقه، النوع Ia لديه خط امتصاص قوي من السيليكون بالقرب من أقصى لمعان له بينما لا ينتج هيدروجين في نفس الوقت.

يتكون النوع Ib بعد انهيار نجم كبير تحت تأثير جاذبيته الأساسية حيث يتم تجريد المنطقة الخارجية من النجوم من الهيدروجين، تاركًا وراءه طبقة ثانية فقط من الهيليوم ولا يوجد اختلاف كبير بين آخر نوعين.

فيما تتكون المستعرات الأعظمية من النوع 2 عندما ينهار نجم ما بين 8 إلى 50 ضعف كتلة الشمس على نفسه ويسبب انفجارًا هائلاً ينتج إما نيوترونًا أو ثقبًا أسود إذا تجاوزت المواد المتبقية 3 - 4 كتل شمسية.



ما هو السديم؟

سديم ما هو السديم؟ يعد السديم عبارة عن سحابة غاز وغبار عملاقة يمكن ملاحظتها في الفضاء الخارجي، إما أن تكون موجودة عند تكوين نجوم جديدة أو عند حدوث انفجار سوبرنوفا ، تاركة وراءها بقايا سحابة الغبار هذه. يعد السديم عبارة عن سحابة غاز وغبار عملاقة يمكن ملاحظتها في الفضاء الخارجي، إما أن تكون موجودة عند تكوين نجوم جديدة أو عند حدوث انفجار سوبرنوفا ، تاركة وراءها بقايا سحابة الغبار هذه.

هناك طرق أخرى أقل عنفًا تتشكل بها السدم، لكنها تتشكل في معظم الحالات بمجرد أن يوشك النجم على الموت، تمامًا مثل مكونات نظرائهم من النجوم الميتة، ستتكون سحب الغبار هذه من عناصر الهيدروجين والهيليوم وعدد من العناصر المؤينة الأخرى المنتشرة عبر منطقتهم الفضائية المحلية.

كما أنه بناءً على هذه الحقيقة وكيف تتكون النجوم في الغالب من هذين العنصرين الأساسيين ، يمكن أن تتشكل النجوم عندما تتجمع سحابة الغبار المحيطة معًا، وعندما تتشكل النجوم ، ستبدأ سحب الغبار في التكتل معًا، مما يجعل الجاذبية حول هذه المناطق أقوى وتجذب المزيد من سحب الغبار نحو نفسها.

تحدث هذه العملية بشكل أساسي حتى تصبح الجاذبية شديدة لدرجة أنها تتسبب في انهيار سحب الغبار المتكتلة على نفسها.





هل السوبرنوفا يخلق سديمًا؟نعم، إن انفجار المستعر الأعظم يخلق سدمًا، ومع ذلك، فإن هذه الانفجارات العنيفة ليست ضرورية تمامًا لتكوين سحب الغبار العملاقة هذه.