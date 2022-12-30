شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تنتهى من إطلاق 3300 قمر صناعى لبث الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX عدد 54 من أقمارها الصناعية من الجيل التالي للإنترنت من ستارلينك Starlink إلى المدار من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، حيث انفصلت الأقمار الصناعية عن المرحلة الثانية من المهمة بعد أقل من 19 دقيقة من الإقلاع، ولدى SpaceX حاليًا حوالي 3300 قمر صناعي من Starlink في المدار، وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك أن لديهم الآن مليون مشترك نشط.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمثل هذه الدفعة الأولى من المجموعة التي تصل إلى 7500 وحدة من الطراز المحدث، المعروف باسم "Gen 2"، ليتم إرسالها إلى الفضاء على متن صاروخ Falcon 9، ويقال إنها أقوى من إصدارات الجيل الأول، لذا يمكنها التعامل مع المزيد من حركة المرور، ولكنها قد تكون أيضًا قادرة على إرسال خدمة الإنترنت مباشرة إلى الهواتف الذكية.

انطلق الصاروخ وانفصلت المرحلة الثانية، التي تحمل الأقمار الصناعية عن المرحلة الأولى، وبينما استمرت المرحلة الثانية في الفضاء، عادت الأولى إلى الأرض، وهبطت على متن السفينة بدون طيار "A Shortfall of Gravitas" في المحيط الأطلسي بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع.

كانت هذه هي الرحلة الحادية عشرة للصاروخ القابل لإعادة الاستخدام، وستحاول شركة SpaceX أيضًا استعادة جزئين من مخروط أنفه الذي انجرف إلى الأرض مزودًا بمظلات.

كما أنه يمثل إطلاقًا ناجحًا رقم 60 لـ SpaceX هذا العام، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا لشركة لإيلون مايك، حيث تم إطلاق الإصدار السابق في عام 2021 مع 31 عملية إطلاق، ومع ذلك ، لديهم خطط لمهمة إطلاق Starlink واحدة على الأقل قبل العام الجديد.

توفر المجموعة خدمة إنترنت منخفضة السرعة وعالية السرعة بتكلفة معقولة، غالبًا إلى المناطق النائية التي لا تحتوي على شبكة WiFi موجودة، وتوسعت هذا العام لتشمل اليخوت والسفن السياحية.