تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا

إعادة توجيه الرسائل القصيرة.. إذا كنت أحد المتسخدمين الذين اعتادوا على استخدام هاتفين بنفس الوقت، أو استخدام الهاتف واللابتوب أو جهاز الكومبيوتر، هذا يحدث في حالة ارتباطك بالعديد من الأعمال وهذا ما يضطرك لأن تستقبل العديد من الرسائل التي قد تأتيك على هاتفك، أو على جهازك الآخر الذي تستخدمه، ما إذا كان هاتفك أو جهاز الكومبيوتر أو اللابتوب، لذا..كيف يمكنك إعادة توجيه الرسائل القصيرة التي تأتيك على هاتفك إلى هاتفك الآخر أو حاسوبك؟ تاليًا سنتحدث عن ذلك الأمر من خلال تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة.

متى تحتاج إلى التطبيق؟

إعادة التوجيه يدويًا هو أمر نعرفه جميعًا، فيمكن أن تقوم بإعادة توجيه رسالة ما أيا كان محتواها، يدويًا إلى هاتفٍ آخر أو رقم آخر أو حساب آخر، وما نتحدث عنه هنا هو إعادة التوجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا من هاتفك إلى هاتفك الآخر أو إلى حاسوبك، من خلال تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة..وتاليًا سأوافيك بالخطوات.

لتحميل التطبيق

تحميل مسح QR Auto forward SMS to PC/phone مطور التطبيق: gawk السعر: Free

بعد أن قمت بتحميل وتثبيت التطبيق على هاتفك.. قم بفتح تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة.

ثم اضغط على “تحسين البطارية” .. ثم “تخطي”

وبعد أن تختر قبول الشروط والقوانين وما إلى ذلك..قم بالتسجيل من حساب جوجل الخاص بك

وبعد أن تقوم بالتسجيل.. اضغط على علامة الإضافة أسفل الشاشة

ثم اضغط على موافق.. ثم السماح بإرسال رسائل SMS

وإذا كنت تود إعادة توجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا إلى هاتفٍ آخر؛ أدخل رقم هذا الهاتف/ وإذا كنت تود إعادة توجيه الرسائل إلى حاسوبك ادخل البريد الإلكتروني المسجل على الحاسوب..وهذا في المربع التالي:

وإذا كنت تود تخصيص الرسائل القصيرة التي تود إعادة توجيهها تلقائيًا اضغط على “إعدادات مفصلة”..وبعد أن تقوم بضبط الإعدادات..اضغط على “التالي”

ثم سيتعين عليك إضافة البريد الإلكتروني الذي تود إعادة توجيه الرسائل إليه

وإذا وددت اختيار جهات اتصال معينة لأن يتم إعادة توجيه الرسائل التي تأتي منها..انقر على زر الإضافة أسفل الشاشة..وبعد أن تنتهي اضغط على “التالي”

ثم ستنتقل إلى إمكانية وضع قواعد معينة، وما أعني بها هي تحديد نص الرسائل التي ستود إعادة توجيهها، “وهذا إختياري”

ثم سيتوفر أمامك خيارين..أن تختر الكلمات التي تود تعيينها لأن يتم إرسالها(الشريط الأصفر)..وأن تختر أن تستثني تلك الكلمات من أن تُرسل!(الشريط الأخضر) ثم ستضغط على حفظ وفقًا للصورة التالية

ثم ستضغط على التالي، ومنها ستنتهي من إعداد إعادة توجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا إلى هاتفك الآخر أو حاسوبك.

وإذا وددت تعديل أي إعدادات قمت بضبطها..قم بالضغط هنا..

ثم ستنتقل إلى صفحة الإعدادات العامة للضبط

ومجملًا إعادة توجيه الرسائل القصيرة هو أمر يصبح أساسي بالنسبة لكثيرين عندما يعرفون بإمكانية حدوثه، فإن كنت أحد رجال الأعمال أو أحد الأشخاص المسؤولين من الكثير من الأمور ويضطرون لاستقبال العديد من الرسائل يوميًا ويستخدمون أكثر من جهاز واحد بشكلٍ يوميّ، فهذا المقال بالتأكيد سيكون قد أفادك كثيرًا..وذلك ما أتمناه.