علوم وتكنولوجيا

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا

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احمد صادق 0 تبليغ

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إعادة توجيه الرسائل القصيرة.. إذا كنت أحد المتسخدمين الذين اعتادوا على استخدام هاتفين بنفس الوقت، أو استخدام الهاتف واللابتوب أو جهاز الكومبيوتر، هذا يحدث في حالة ارتباطك بالعديد من الأعمال وهذا ما يضطرك لأن تستقبل العديد من الرسائل التي قد تأتيك على هاتفك، أو على جهازك الآخر الذي تستخدمه، ما إذا كان هاتفك أو جهاز الكومبيوتر أو اللابتوب، لذا..كيف يمكنك إعادة توجيه الرسائل القصيرة التي تأتيك على هاتفك إلى هاتفك الآخر أو حاسوبك؟ تاليًا سنتحدث عن ذلك الأمر من خلال تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة.

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 1

متى تحتاج إلى التطبيق؟

إعادة التوجيه يدويًا هو أمر نعرفه جميعًا، فيمكن أن تقوم بإعادة توجيه رسالة ما أيا كان محتواها، يدويًا إلى هاتفٍ آخر أو رقم آخر أو حساب آخر، وما نتحدث عنه هنا هو إعادة التوجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا من هاتفك إلى هاتفك الآخر أو إلى حاسوبك، من خلال تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة..وتاليًا سأوافيك بالخطوات.

لتحميل التطبيق

Auto forward SMS to PC/phone

Auto forward SMS to PC/phone

تحميل مسح QR
Auto forward SMS to PC/phone
مطور التطبيق: gawk
السعر: Free
  • بعد أن قمت بتحميل وتثبيت التطبيق على هاتفك.. قم بفتح تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة.

إعادة توجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا
  • ثم اضغط على “تحسين البطارية” .. ثم “تخطي”

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 2
  • وبعد أن تختر قبول الشروط والقوانين وما إلى ذلك..قم بالتسجيل من حساب جوجل الخاص بك

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 3  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 4
  • وبعد أن تقوم بالتسجيل.. اضغط على علامة الإضافة أسفل الشاشة

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 5
  • ثم اضغط على موافق.. ثم السماح بإرسال رسائل SMS

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 6  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 7
  • وإذا كنت تود إعادة توجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا إلى هاتفٍ آخر؛ أدخل رقم هذا الهاتف/ وإذا كنت تود إعادة توجيه الرسائل إلى حاسوبك ادخل البريد الإلكتروني المسجل على الحاسوب..وهذا في المربع التالي:

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 8
  • وإذا كنت تود تخصيص الرسائل القصيرة التي تود إعادة توجيهها تلقائيًا اضغط على “إعدادات مفصلة”..وبعد أن تقوم بضبط الإعدادات..اضغط على “التالي”

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 9  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 10
  • ثم سيتعين عليك إضافة البريد الإلكتروني الذي تود إعادة توجيه الرسائل إليه

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 11
  • وإذا وددت اختيار جهات اتصال معينة لأن يتم إعادة توجيه الرسائل التي تأتي منها..انقر على زر الإضافة أسفل الشاشة..وبعد أن تنتهي اضغط على “التالي”

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 12  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 13  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 14
  • ثم ستنتقل إلى إمكانية وضع قواعد معينة، وما أعني بها هي تحديد نص الرسائل التي ستود إعادة توجيهها، “وهذا إختياري”

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 15
  • ثم سيتوفر أمامك خيارين..أن تختر الكلمات التي تود تعيينها لأن يتم إرسالها(الشريط الأصفر)..وأن تختر أن تستثني تلك الكلمات من أن تُرسل!(الشريط الأخضر) ثم ستضغط على حفظ وفقًا للصورة التالية

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 16
  • ثم ستضغط على التالي، ومنها ستنتهي من إعداد إعادة توجيه الرسائل القصيرة تلقائيًا إلى هاتفك الآخر أو حاسوبك.

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 17
  • وإذا وددت تعديل أي إعدادات قمت بضبطها..قم بالضغط هنا..

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 18  

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 19
  • ثم ستنتقل إلى صفحة الإعدادات العامة للضبط

تعرف على تطبيق إعادة توجيه الرسائل القصيرة SMS تلقائيًا 20

ومجملًا إعادة توجيه الرسائل القصيرة هو أمر يصبح أساسي بالنسبة لكثيرين عندما يعرفون بإمكانية حدوثه، فإن كنت أحد رجال الأعمال أو أحد الأشخاص المسؤولين من الكثير من الأمور ويضطرون لاستقبال العديد من الرسائل يوميًا ويستخدمون أكثر من جهاز واحد بشكلٍ يوميّ، فهذا المقال بالتأكيد سيكون قد أفادك كثيرًا..وذلك ما أتمناه.

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المصدر الأصلي : عرفني

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MO Nasa

MO Nasa

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