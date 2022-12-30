شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعمل على تطبيق مستقل للمحتوى الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المعلومات أمس الأربعاء نقلاً عن مصدر لديه معرفة مباشرة بالخطة، أن موقع أمازون يعمل على تطبيق مستقل لمشاهدة المحتوى الرياضي، وفقاً لموقع gadgets360.

ولا تزال الرياضة واحدة من أكبر عوامل الجذب للمشاهدة المباشرة حيث يتحول الجمهور الأمريكي بشكل متزايد من اشتراكات التلفزيون المدفوع إلى تطبيقات البث.

ومن المرجح أن تكمل هذه الخطوة جهود أمازون لمضاعفة البرامج الرياضية من خلال خدمة Prime Video، وهي قناة رئيسية لجذب المستهلكين إلى منصة التسوق الخاصة بها.

وتمتلك أمازون بالفعل حقوق بث الألعاب بما في ذلك امتياز كرة القدم لدوري كرة القدم الوطني ومباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة، مما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أفضل مع شركة والت ديزني الرائدة في مجال البث الرياضي.

وقعت وحدة Alphabet على YouTube أيضًا في الأسبوع الماضي، صفقة لعدة سنوات لبث حزمة NFL's Sunday Ticket حصريًا في الولايات المتحدة.

وفقًا للتقرير، لم يكن من الواضح متى ستطرح أمازون التطبيق الرياضي وما إذا كان سيمضي في الخطة.

وتقوم الشركة بمراجعة وحدات الأعمال غير المربحة وقد قامت بتسريح بعض الموظفين لتغطية التكاليف المتزايدة وتراجع الطلب حيث أن المستهلكين والشركات القلقين من التضخم ينفقون أقل.