شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن وحدة معالجة الرسوميات لـ"نفيديا" قبل معرض CES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نفيديا بتسريب GeForce RTX 4070 Ti على موقعها على الإنترنت، مما يشير إلى أن إطلاق بطاقة الرسومات المنتظرة بشغف يقترب بسرعة. يشاع أن البطاقة ستطلق في CES 2023.

وتعمل Nvidia على الترويج لأجهزتها كجزء لا يتجزأ من ثورة VR و AR بهدف إعادة إنشاء العالم كتوائم رقمية في Nvidia Omniverse.

في أحدث تسريب ذكرت Nvidia "GeForce RTX 4070 Ti أو NVIDIA RTX A4500 أو أعلى" باعتبارها وحدة معالجة الرسومات الموصى بها لتشغيل تطبيق Omniverse View.

يتيح لك التطبيق عرض عروض Omniverse في الوقت الفعلي على سطح المكتب الخاص بك يتطلب وحدة معالجة رسومات RTX بسعة 8 جيجابايت ولكنه يعمل بشكل أفضل مع أجهزة أكثر قوة حسبما نقلت Digitartlends.

من المتوقع أن تطلق Nvidia GeForce RTX 4070 Ti في GeForce Beyond القادم في CES 2023 ، وهو حدث خاص سيتم بثه على قناة نفيديا على يوتيوب وصفحتها على تويتش. سيُقام الحدث في 3 يناير 2023.

هذه ليست أول علامة على أن إطلاق بطاقة الجرافيكس المثيرة للاهتمام بات وشيكًا.

قام عدد قليل من تجار التجزئة عبر الإنترنت بإتاحة RTX 4070 Ti للطلب المسبق.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تم تسريب معيار RTX 4070 Ti ، مما يشير إلى وجود تهديد لوحدات معالجة الرسوميات الرئيسية من AMD ، RX 7900 XTX و XT.

يتمتع GeForce RTX 4070 Ti بتاريخ مضطرب، ومن المحتمل أنه تم تغيير علامته التجارية من RTX 4080 12 جيجا بايت التي "لم يتم إطلاقها" Nvidia في أكتوبر.

على هذا النحو ربما اعتبرت Nvidia في الأصل أن وحدة معالجة الرسومات هذه أقرب إلى RTX 4080 الرائد من سلسلة RTX 4070 منخفضة التكلفة.

بينما يتم تقليل الذاكرة من 16 جيجابايت المعتاد لـ RTX 4080 ، فإن إصدار 12 جيجابايت يحتوي أيضًا على عدد أقل من النوى. أدى ذلك إلى بعض الغضب والتأخير وإمكانية إعادة تسمية هذه البطاقة.