بعد وقوع زلزالين في 72 ساعة.. معهد البحوث الفلكية يوضح أسباب تكرار الزلازل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزبقية، عن أسباب حدوث زلزالين خلال 72 ساعة في مدينة الطور.

وقال الهادي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن "كل منطقة لها ظروفها الجيولوجية والتكتونية، وإذا حدث زلزال كبير جدًّا أكبر مثلًا من 7 درجات لا قدر الله، فمن الوارد أن يحدث في أماكن أخرى بعيدة عنه نتيجة قلقلة الأرض في الأماكن التي تحدث بها فوالق نشطة تقع في باطن الأرض."

وأضاف رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية أنه "في الواقع كل منطقة لها ظروفها في أسباب الزلزل بها، إلا أن القوة التي تقدر بنحو من 4 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر، ليست بقوة كبيرة؛ أي بقوة أقل بكثير من المتوسطة ولا تؤثر على البنية التحتية، وتعتبر مثل هذه الزلازل الصغيرة نسبيًّا مثالًا على "تنفيس الأرض" بزلازل متتابعة ذات قوة صغيرة حتى تخرج الطاقة من باطن الأرض على مراحل وليس كمية واحدة كبيرة، وهذا من رحمة الله."

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن إمكانية وجود توابع للزلزال الذي وقع جنوب غرب الطور.

وقال القاضي: "سيكون هناك توابع لزلزال الطور، ولكن قوتها أقل كثيرا من الزلزال الرئيسي، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين".

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن توابع هذا الزلزال ستكون خلال الأيام الجارية على أقصى تقدير.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، قد سجلت يوم الثلاثاء الماضي، هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور.

وجاءت الهزة في تمام الساعة : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي ، وذلك بقوة : 5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 28.04 شمالا، وخط الطول: 33.48 شرقا، والعمق:9.61 كم.

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء الخميس، هزة أرضية علي بعد 31 كم جنوب غرب الطور وكانت بياناتها كالتالي:

القوة : 4.41 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 28.02 شمالا

خط الطول : 33.42 شرقا

العمق: 15.04 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.