شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جميع كواكب المجموعة الشمسية تصطف فى سماء الأرض فى حدث فلكى مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عام 2022 من نهايته، تمكن مراقبي السماء من مشاهدة جميع كواكب نظامنا الشمسي معا في السماء، مع رؤية كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل في نفس الوقت بالعين المجردة، وفي غضون ذلك، ملاحظة الكوكبين الخارجيين، أورانوس ونبتون، باستخدام منظار أو تلسكوب.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، تصطف الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة، بدءا من الأفق الجنوبي الغربي، بحسب الترتيب التالي: الزهرة وعطارد وزحل والمشتري والمريخ.

وكان من الصعب رؤية كوكب عطارد، أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، بالعين، لكن كانت ظروف السماء المظلمة مناسبة.

ويمكن العثور على أورانوس بين المريخ والمشتري، بينما نبتون بين زحل والمشتري، وهم مرئيين فقط من خلال منظار أو تلسكوب.

ويقول جيانلوكا ماسي، عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي، إنه في حين أن ظهور جميع الكواكب الأخرى ليس نادرا بشكل خاص، إلا أنه يوفر فرصة رائعة لمشاهدة السماء.

قال ماسي لموقع "نيوزويك": "يحدث ذلك من وقت لآخر، لكنه دائما يمثل مشهدا مذهلا".

وتحدث مثل هذه "الجولات الكبرى" كل عام إلى عامين تقريبا، في المتوسط، وفي يونيو 2022، تمكن مراقبو السماء من مشاهدة خمسة كواكب، وهم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، مرتبة في تحاذٍ نادر لم يحدث مثله منذ عام 1864.