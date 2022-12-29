شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك لموظفي تسلا: لا يجب أن تنزعجوا من جنون سوق الأسهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسهم Tesla بنسبة 70 ٪ تقريبًا منذ بداية هذا العام، مع انخفاض هائل بنسبة 40 ٪ في ديسمبر وحده، وأشار Phil Rosen من Insider إلى أن Tesla كانت واحدة من أسوأ الأسهم أداءً في S&P 500.

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لموظفيه ألا "ينزعجوا من جنون سوق الأسهم"، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الموظفين أمس الأربعاء، اطلعت عليها رويترز، قال ماسك إنه يعتقد أن تسلا ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض على المدى الطويل، وفقاً لموقع businessinsider.

تم ربط الانخفاض في أسهم Tesla بمخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية وإلهاء Musk عن طريق Twitter، مع انخفاض صافي ثروة الشركة، حيث انخفضت ثروة ماسك بنحو 140 مليار دولار هذا العام أيضًا.