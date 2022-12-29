يبدأ WhatsApp في طرح ميزة Message Yourself رسميًا

أعلنت شركة ميتا Meta وهي المالكة لتطبيق WhatsApp وهي المالكة أيضاً للعديد من التطبيقات الأخرى بطرح ميزة Message Yourself لنظامي الأندرويد والأيفون حيث كانت تتوفر هذه الميزة في بداية الأمر كإصدار تجريبي يتم إتاحته لكافة مستخدمي واتس اب.

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وتُعد ميزة إرسال رسائل لنفسك Message Yourself من أهم المميزات التي من الممكن أن يتم توافرها داخل تطبيق الواتس اب والتي من الممكن الوصول إليها بسهولة كما يمكنك إستخدام تلك الميزة في حفظ العديد من الملاحظات الهامة بالإضافة إلى حفظ الروابط أو تحميل العديد من المستندات بالإضافة إلى الملاحظات الصوتية الخاصة بك.

وفي السابق كانت تتوفر هذه الميزة في العديد من التطبيقات الأخرى مثل تطبيق Telegram والتي تتواجد بداخله من بداية إنشائه، ومنها بدأ تطبيق الواتساب في إختبار وإصدار هذه الميزة بشكل تجريبي في شهر أكتوبر الماضي، ولكنها الأن أصبحت متوفرة بشكل رسمي.

حل مشكلة Message Yourself في السابق.

حيث كان يعمل كافة المستخدمين على حل هذه المشكلة بإنشاء مجموعة “group” ومن ثم إزالة الأعضاء الأخرين وذلك لإنشاء محادثة خاصة لك بسهوله، حيث لم تكن هذه الميزة مفعلة بشكل رسمي في السابق.