شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: روسيا والولايات المتحدة ستدرسان إمكانيات عودة أفراد طاقم المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال المتحدث باسم "ناسا" كيلي هامفريس في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الأربعاء إن "ناسا" و"روس كوسموس" ستواصلان الدراسة المشتركة لإمكانيات العمل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية نقل الطاقم إلى الأرض بشكل آمن".

وأضاف أن "طاقم الرحلة الـ 68 يبقى بحالة جيدة، وينفذ أعمال الترميم والدراسة".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال، هل تناقش إمكانية استخدام مركبة Crew Dragon من صنع شركة "سبيس إكس" لإعادة جزء من الطاقم إلى الأرض في أعقاب حادث تضرر جسم مركبة "سويوز إم إس 22".

يذكر أن تسربا في نظام تبريد مركبة "سويوز" الروسية يوم 15 ديسمبر تسبب بإلغاء خروج رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين إلى الفضاء المكشوف. ولا يزال سبب تضرر جسم المركبة مجهولا.