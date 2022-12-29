شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء تجارب فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين صاروخا فضائيا من طراز "لونج مارش-3 بي" حاملا القمر الصناعي (شييان- 02 10) اليوم الخميس من أجل وضع قمر صناعي جديد لإجراء تجارب في الفضاء.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بجنوب غربي البلاد، حاملا القمر الصناعي (شييان- 02 10) إلى مدار محدد مسبقا، وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة الـ458 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز ((لونج مارش).

وتعني كلمة شييان "التجربة" باللغة الصينية، وسيُستخدم القمر الصناعي (شييان) الذي تم إطلاقه حديثا، للتحقق في المدار من تقنيات الفضاء الجديدة، مثل مراقبة بيئة الفضاء.