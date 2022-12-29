شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ويوتيوب يواجهان دعوى قضائية فى أمريكا لانتهاكهما خصوصية الأطفال دون 13عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت محكمة استئناف أمريكية، أمس الأربعاء، دعوى قضائية تتهم شركة Alphabet's Google والعديد من الشركات الأخرى بانتهاك خصوصية الأطفال دون سن 13 عامًا من خلال تتبع نشاطهم على يوتيوب دون موافقة الوالدين، من أجل إرسال إعلانات مستهدفة لهم، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سياتل إن الكونجرس لم يكن ينوي استباق دعاوى الخصوصية المستندة إلى قانون الولاية من خلال تبني قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الفيدرالي، أو COPPA.

يمنح هذا القانون لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين للولاية، ولكن ليس المدعين الخاصين، سلطة تنظيم جمع البيانات الشخصية عبر الإنترنت حول الأطفال دون سن 13 عامًا.

وزعمت الدعوى أن جمع البيانات من Google انتهك قوانين الولاية المماثلة ، وأن مزودي محتوى YouTube مثل Hasbro و Mattel و Cartoon Network و DreamWorks Animation جذبوا الأطفال إلى قنواتهم، مع العلم أنه سيتم تعقبهم.

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في يوليو 2021، بيث لابسون فريمان في سان فرانسيسكو الدعوى، قائلاً إن قانون الخصوصية الفيدرالي استبق ادعاءات المدعين بموجب قانون كاليفورنيا وكولورادو وإنديانا وماساتشوستس ونيوجيرسي وتينيسي.

لكن في القرار الصادر يوم الأربعاء، قالت قاضية الدائرة مارجريت ماكيون إن صياغة القانون الفيدرالي تجعل من "غير المنطقي" افتراض أن الكونجرس يعتزم منع المدعين من التذرع بقوانين الولاية التي تستهدف نفس سوء السلوك المزعوم.

أعيدت القضية إلى فريمان للنظر في الأسباب الأخرى التي قد يتعين على Google وموفري المحتوى رفضها.

وافقت Google على دفع 170 مليون دولار في أكتوبر 2019، لتسوية الرسوم من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ونيويورك المدعي العام ليتيتيا جيمس بأن YouTube قام بجمع بيانات شخصية للأطفال بشكل غير قانوني دون موافقة الوالدين.

قال المدعون في قضية سان فرانسيسكو إن Google لم تبدأ في الامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) حتى يناير 2020.