شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسى يكشف كيف يتجسس Telegram و Whatsapp على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فاليري ستيبانوف، رئيس مركز T1 لأمن المعلومات، أن هناك خروقا دقيقة في الاستخدام الآمن لـ Telegram وWhatsapp ، فإذا كان الشخص لا يعرفها فقد يقع ضحية للمتسللين والمتجسسين، حسبما نقلت RT.

ويشير الخبير في مقابلة مع وكالة prime الروسية للأنباء، إلى أنه توجد في شبكة Telegram وظيفة "التجسس" بحثاً عن أشخاص مقربين.

ويقول: "يتمكن المحتالون باستخدام هذه الوظيفة من كتابة نص كامل، من شأنه تتبع حركات الشخص المعني بدقة".

ويضيف، الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التعقب هي عدم استخدام هذه الوظيفة في جهازك المحمول.

ويشير الخبير، إلى أنه سنويا تكتشف في WhatsApp نقاط ضعف عديدة، تسمح بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، بجمع كمية هائلة من المعلومات، عن عمليات الشراء والمدفوعات ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني وغيرها من الأمور الشخصية. وبالتالي يمكن للمتسلل بهذه الطريقة تهديد الشخص المعني بنشر هذه المعلومات إذا لم ينفذ ما يطلب منه.

وينصح الخبير بعدم الرد على رسائل ودعوات للمحادثة من جهات مجهولة، لأن المتسللين يستخدمون هذه الطريقة، للحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية وغيرها وتحقيق مبتغاهم.