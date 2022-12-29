شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.66% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت البيتكوين اليوم الخميس 29 ديسمبر، التداول عند نقطة سعر 16،538 دولار بعد أن شهدت خسارة بنسبة 0.66 %، في البورصات الدولية مثل Binance و Coinbase، في آخر 24 ساعة، حيث انخفضت قيم البيتكوين المنخفضة بالفعل بمقدار 320 دولارًا قبل يومين من نهاية عام 2022، وانخفض تقييم سوق العملات المشفرة إلى أدنى مستوياته وفتحت غالبية العملات المشفرة بخسائر كبيرة.

كما تراجعت أسعار إيثر أيضًا إلى أسفل سلم الأسعار اليوم، مع خسارة بنسبة 0.28 %، حيث يبلغ سعر إيثر حاليًا 1،190 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وانخفض تقييم سوق العملات المشفرة، الذي تجاوز تقييم 3 تريليونات دولار العام الماضي، بنسبة 0.78 % في الـ24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة أدنى مستوى لها عند 795.75 مليار دولار.