شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. تعرف على كيفية تمكين واستخدام ميزة "قائمة انتظار" فيديو يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر يوتيوب ميزة تجريبية تسمى "قائمة الانتظار"، يمكن للمستخدمين من خلالها تعديل الترتيب الذي يتم به تشغيل مقاطع الفيديو أو إضافة أي فيديو أو إزالتها من قائمة الانتظار.

يوفر يوتيوب الميزات التجريبية لمجموعة مختارة من المستخدمين للاختبار قبل إتاحتها للجميع، ومن المحتمل ألا يتم طرح الميزات التي تم اختبارها.

إنه يعمل بشكل مشابه لإنشاء قائمة YouTube Musicplaylist شخصية.

من المهم ملاحظة أن ميزة "قائمة الانتظار" على YouTube تختلف تمامًا عن ميزتي "حفظ للمشاهدة لاحقًا" أو "حفظ في قائمة التشغيل".

يتيح ذلك للمستخدمين حفظ مقطع فيديو بشكل دائم حتى يتمكنوا من مشاهدته في وقت لاحق أو في أي وقت يناسبهم من قائمة التشغيل.





كيفية تمكين اختبار فيديو يوتيوب "قائمة الانتظار" على أندرويد و iOS

يسمح يوتيوب باختبار هذه الميزة الجديدة لمستخدمي أندرويد و iOS حتى 28 يناير.

من الضروري أن يكون لديك خطة اشتراك YouTube Premium إذا كنت ترغب في اختبار ميزة "قائمة انتظار" فيديو يوتيوب.

إذا كنت مشتركًا في YouTube Premium ، يمكنك العثور على خيار اختبار هذه الميزة الأخيرة:

افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

اضغط على الصورة الرمزية لملفك الشخصي المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا.

اذهب إلى التبويب.

حدد خيار تجربة الميزات الجديدة.

قم بتمكين ميزة قائمة الانتظار من القائمة التي تعرض الميزات المتاحة.

كيفية استخدام فيديو YouTube "Queue" على أندرويد و iOS

بعد تمكين اختبار أحدث ميزة على يوتيوب، اتبع هذه الخطوات لإنشاء قائمة انتظار:

افتح تطبيق يوتيوب على جهاز أندرويد أو iOS الخاص بك.

انتقل إلى أي عنصر فيديو على يوتيوب ثم انقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط.

حدد خيار تشغيل آخر في قائمة الانتظار من القائمة المنبثقة.

تم طرح الميزة لأول مرة للاختبار في الولايات المتحدة وتم رصدها مؤخرًا في الهند.

بمجرد إنشاء قائمة انتظار الفيديو الخاصة بك، يمكن الوصول إليها في الجزء السفلي من صفحة يوتيوب الرئيسية.

يمكنك السحب لإعادة ترتيب تشغيل مقاطع الفيديو، ويمكنك أيضًا إزالتها من لوحة قائمة الانتظار.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة المزيد من مقاطع الفيديو إلى قائمة الانتظار بينما تستمر في مشاهدتها.