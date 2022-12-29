شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يحتفل رواد الفضاء بالعام الجديد رغم اختلاف التوقيت عن الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رواد الفضاء السبعة الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بالاحتفال بالعام الجديد 2023 ، رغم وجود جدل متعلق بالتوقيت فى الفضاء، حيث تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض بسرعة 17500 ميل في الساعة، وبالتالي ترى عدة شروق وغروب للشمس خلال يوم واحد من أيام الأرض، لذلك قد تتخيل أنه من السهل على رواد الفضاء فقدان مسار الوقت.

لحسن الحظ عندما بدأ رواد الفضاء العيش على متن البؤرة المدارية منذ أكثر من عقدين، توصل مسؤولو لحل بسيط لهذا اللغز.

حتى يتمكن سكان محطة الفضاء الدولية من تنظيم العمليات والأنشطة الفضائية بشكل صحيح، قررت وكالة ناسا وشركاؤها الدوليون تعيين ساعات على متن محطة الفضاء الدولية على ساعة التوقيت العالمي (UTC) ، وهو معيار زمني يتوافق مع توقيت جرينتش في لندن حسبما نقلت Digitartlends.



رواد الفضاء والاحتفال

هذا يعني أنه كل 12 شهرًا يبدأ العام الجديد رسميًا على متن المحطة الفضائية في الساعة 7 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) في 31 يناير، وهو منتصف الليل بالتوقيت العالمي المنسق / بتوقيت جرينتش.

ومن الممكن أن يرغب كل فرد من أفراد الطاقم أيضًا في الاحتفال بقدوم عام جديد وفقًا للمنطقة الزمنية لبلدهم على الأرض.

وفي الوقت الحالي يتألف طاقم محطة الفضاء الدولية من الأمريكيين فرانك روبيو ونيكول مان وجوش كاسادا، الروس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين وآنا كيكينا؛ وKoichi Wakata من اليابان، لذلك قد يكون هناك عدد غير قليل من الاحتفالات التي تقام على متن المحطة الفضائية في غضون أيام قليلة من الآن.

من المحتمل أن يجتمع رواد الفضاء في حفلة رأس السنة الجديدة حيث سيستمتعون ببعض الأطعمة الخاصة ويفكرون في الوقت الذي يقضونه في الفضاء، لكن لا يُسمح بالكحول في المحطة الفضائية.