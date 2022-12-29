شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشة القفل بجهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل مؤخرًا نظام التشغيل iOS 16 وجلبت عددًا من الإضافات إلى شاشة القفل، تتيح لك شاشة قفل آيفون الجديدة تخصيص الخلفية وتغيير الخطوط والألوان وإضافة عناصر واجهة مستخدم جديدة على الشاشة.





شاشة قفل آيفون

تتيح هذه الأدوات لمستخدمي آيفون الوصول إلى المعلومات بسرعة على الشاشة الرئيسية وشاشات القفل.

يمكن للمستخدمين التمرير لليمين من الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل للوصول إلى المزيد من الأدوات من عرض اليوم.

على شاشة قفل آيفون يقدم نظام التشغيل iOS 16 نوعين من الأدوات: دائري ومستطيل - يقعان أسفل شاشة الوقت - وأداة مضمنة تظهر على شكل شريط فوق الساعة.





إضافة أدوات إلى شاشة القفل

مع نظام التشغيل iOS 16 يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشة القفل الخاصة بك لرؤية المعلومات بسرعة، مثل درجة الحرارة الحالية أو جودة الهواء أو نسبة البطارية أو الأحداث القادمة.

يمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات لإضافة أدوات إلى شاشة قفل جهاز آيفون الخاص بك:

المس شاشة القفل واستمر في الضغط عليها حتى يظهر زر التخصيص.

ثم اضغط على زر التخصيص.

لعرض الأدوات التي يمكنك إضافتها إلى شاشة القفل الخاصة بك، انقر فوق المربع الموجود أعلى أو أسفل الوقت.

يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم عن طريق سحبها أو النقر عليها.

اضغط على زر تم.

إذا لم تكن هناك مساحة كافية لعنصر واجهة مستخدم جديد، فيمكنك إزالة واحدة لإفساح المجال للأداة التي تريد إضافتها عن طريق النقر فوق الزر إزالة.

إضاف أدوات Today View

يمكنك التمرير لليمين للوصول إلى Today View على جهاز iPhone الخاص بك.

تمامًا كما في حالة قفل الشاشة، يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى عرض اليوم.

إليك كيف يتم ذلك:

في عرض اليوم اضغط مع الاستمرار على أداة أو مساحة فارغة حتى تهتز التطبيقات.

اضغط على زر إضافة (رمز زائد رمادي) المتاح في الزاوية اليسرى العليا.

اختر أداة من القائمة ، ثم اختر أحد الأحجام الثلاثة.

اضغط على خيار Add Widget، ثم اضغط على زر Done.

بعد أن تقوم بإضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشة القفل بجهاز آيفون الخاص بك، يمكنك الوصول إلى العديد من أدوات الطرف الثالث المتاحة من تطبيقاتك المفضلة، بما في ذلك جوجل قريبًا أو يمكنك إضافة عناصر واجهة مستخدم آبل المضمنة من تطبيقات مثل الطقس والتقويم و أخبار.

مؤخرًا طرح YouTube for iPhone أدوات جديدة للشاشة الرئيسية.

يمكنك إضافة نوعين من الأدوات على أجهزة آيفون الخاصة بك.