شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سوق السيارات المستعملة فى تسلا لم يعد مربحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر بيانات جديدة أن تكلفة سيارة تسلا المستعملة بدأت في الانخفاض، حتى وقت قريب بدا أن العملاء كانوا سعداء بدفع المزيد مقابل سيارة تسلا مستعملة أكثر من تلك الجديدة لتجنب الاضطرار إلى قضاء أشهر في قائمة الانتظار.

وأثبتت السوق المزدهرة أيضًا أنها مربحة للمالكين الحاليين الذين وجدوا أن بإمكانهم جني بضعة دولارات من خلال بيع سيارتهم الكهربائية Tesla (EV)، لكن هذه الفرصة تبدو وكأنها تختفي بسرعة.

تشير البيانات التي شاركتها رويترز إلى أن أسعار تسلا المستعملة تنخفض بمعدل أسرع من السيارات من شركات صناعة السيارات الأخرى حسبما نقلت Digitartlends.

يظهر أن متوسط ​​سعر سيارة تيسلا المستعملة الشهر الماضي كان 55754 دولارًا ، بانخفاض عن 67297 دولارًا في يوليو ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 17%. ويقارن ذلك مع انخفاض بنسبة 4% في إجمالي سوق السيارات المستعملة في نفس الفترة.

بالإضافة إلى ذلك بقيت Teslas المستعملة مع التجار لمدة 50 يومًا في المتوسط ​​في نوفمبر، بينما كانت الفترة بالنسبة لجميع السيارات المستعملة 38 يومًا، وفقًا لشركة الأبحاث Edmunds.

يشير تقرير رويترز إلى أن عوامل مثل ارتفاع أسعار الوقود ساعدت في تعزيز مبيعات مجموعة تسلا من المركبات الكهربائية، في حين أن التجارة بين العملاء الذين يشترون سيارات جديدة للبيع كان لها تأثير أيضًا.

يستشهد التقرير بشخص واحد اشترى موديل Y جديدًا في عام 2021 مقابل 49000 دولار قبل بيعه بعد ثلاثة أشهر فقط مقابل 61000 دولار.

ولكن في الآونة الأخيرة انخفض الطلب على Teslas مع انخفاض أسعار الوقود وتواجه شركة صناعة السيارات منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث ركود محتمل يدفع الناس أيضًا إلى التفكير مرتين قبل المضي قدماً في عمليات الشراء الكبيرة.

تأتي أخبار انخفاض أسعار السيارات المستعملة من تسلا في وقت صعب بالنسبة لقيمة أسهم الشركة، التي انخفضت بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء وحده ، وبنسبة 70% منذ بداية العام.

تشمل الأسباب القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية، وتقارير هذا الأسبوع أن مصنع تسلا في شنغهاي، الصين، يعلق الإنتاج خلال جزء من يناير.

يشعر بعض المستثمرين بالقلق أيضًا من أن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك مشتت للغاية منذ توليه زمام الأمور في تويتر، على الرغم من أنه وعد بتسليم الدور إلى شخص آخر. كما شهد صانعو السيارات الكهربائية الأخرى انخفاض قيمة أسهمهم مؤخرًا.