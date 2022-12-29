شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دانورى".. أول مسبار كورى جنوبى يدخل مجال القمر بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري الجنوبي، أن مركبة (المسبار) "دانوري" المدارية دخلت مدار القمر بنجاح، قبل يومين من الموعد المحدد، ووفقا للمعهد، دخلت المركبة "دانوري" مدار القمر، وتدور حوله على ارتفاع 100 كيلومتر، يمكن أن يزد أو ينقص قرابة الـ 30 كيلومترا كل ساعتين.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشار إلى أن ذلك تحقق بعد ثلاث محاولات لإدراج المركبة في مدار القمر، كانت أولاها في الـ 17 من ديسمبر الجاري، وكان من المقرر أن تدخل المدار القمري يوم الخميس القادم.

ومن المهمات التي ستقوم بها "دانوري"، خلال مهمتها التي ستمتد بين يناير 2023 - يناير 2024، قياس التضاريس، والقوة المغناطيسية، وأشعة غاما، وتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية، وغيرها من سمات سطح القمر، باستخدام ست أدوات على متنها.

أطلقت كوريا الجنوبية أول مهمة فضائية لـ "دانوري" خارج مدار الأرض، في شهر أغسطس، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، من محطة "كيب كانافيرال" للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقطعت مسافة تراكمية تقدر بـ 5.94 مليون كيلومتر حتى الآن.