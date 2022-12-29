شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمات الطوارئ من iPhone "الخاصة بالمتزلجين" تتسبب في إنذارات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ميزة الكشف عن الأعطال على iPhone الجديد مشوشة مرة أخرى وهذه المرة "المتزلجين" هم الذين يقومون بإيقافها عن طريق الخطأ.

وأرسل مركز الاستجابة للطوارئ في بلدة للتزلج في كولورادو في الأسبوع الماضي، 71 إشعارًا آليًا عن الأعطال من أجهزة iPhone للمتزلجين في المنطقة، وفقًا لما أوردته صحيفة كولورادو صن.

لم تتضمن أي من إشعارات التعطل المرسلة من أجهزة iPhone وساعات Apple الخاصة بالمتزلجين حالة طوارئ.

قالت ترينا دومر، المديرة المؤقتة لمركز مقاطعة ساميت 911 لصحيفة كولورادو صن: "نحن لسنا في ممارسة تجاهل المكالمات، وتتضمن هذه المكالمات قدرًا هائلاً من الموارد، من المرسلين إلى النواب إلى حراس التزلج، ولا أعتقد أنه كان لدينا حدث طارئ فعلي من قبل".

نظرًا لأنه يتم التعامل مع مكالمات 911 بالترتيب الذي تصل إليه، فقد تؤدي مكالمة آلية من هاتف المتزلج إلى تأخير الاستجابة لمتصل 911 مع حالة طوارئ فعلية.

اكتشاف الأعطال هي ميزة أمان جديدة وصلت مع تشكيلة Apple iPhone 14 و Apple Watch Urtla و Series 8 و SE 2 الجديدة، وعندما يكتشف iPhone أن المستخدم قد تعرض لـ "حادث سير شديد" ، تقول Apple إنها ستعرض تنبيهًا وستبدأ تلقائيًا مكالمة هاتفية طارئة بعد 20 ثانية ما لم تقم بإلغائها.

من المحتمل أن الميزة قد تم تشغيلها بسبب التسارع الشديد والهزات التي تحدث أثناء التزلج ، مما يؤدي إلى خداع مستشعرات الهاتف للاعتقاد بحدوث حادث.

أبلغ أشخاص من عدة مدن ترفيهية مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أكتوبر، عن قيام أجهزة iPhone الخاصة بهم بإجراء مكالمات بخدمات الطوارئ، وفقاً لصحيفة "مترو".

أكدت شركة Apple في وقت الإطلاق، أن الميزة لن يتم تشغيلها إلا عندما كان الأشخاص يقودون سياراتهم بالفعل ويتعرضون لحادث، لذا فإن إسقاط الهاتف أو السقوط ببساطة لا ينبغي أن يؤدي إلى تشغيله.