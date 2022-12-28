شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطالب أبل بفاتورة ضريبية بقيمة 105مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن وحدة طوكيو التابعة لشركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، تم فرض ضرائب إضافية عليها بقيمة 105 ملايين دولار على المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية iPhone وأجهزة Apple الأخرى للزوار الأجانب.

نقلاً عن مصدر مقرب، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن مكتب الضرائب الإقليمي في طوكيو وجد أن مبيعات Apple Japan، معفاة من الضرائب لمدة عامين، وكان أخرهم حتى سبتمبر 2021، وأفادت وكالة الأنباء اليابانية أن مكتب الضرائب، الذي بدأ تحقيقاته العام الماضي، وجد العديد من المعاملات غير العادية، وفقاً لموقع gadgets360.

يُعتقد أن الضريبة الإضافية البالغة 105 ملايين دولار المفروضة على المبيعات التي لم يتم الإبلاغ عنها، هي أعلى ضريبة استهلاك إضافية يتم فرضها على المبيعات المعفاة من الضرائب، وفقًا لتقرير الأخبار.

يقال إن بعض السلع مثل أجهزة iPhone أرخص في اليابان منها في الدول الأخرى، حيث يشتبه مكتب الضرائب في أن البائعين يرغبون في الاستفادة من نظام الإعفاء الجمركي في اليابان من خلال حث الزائرين لليابان على شراء المنتجات ثم بيعها في الخارج من أجل الربح، وفقًا للتقرير الإخباري.

أعلن مكتب الضرائب في يونيو، عن توجيهات إدارية للمتاجر الكبرى للمطالبة ببيع المنتجات بشكل صحيح بعد ظهور حالات الشراء بالجملة لمستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات في المتاجر الإقليمية لإعادة بيعها.