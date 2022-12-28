شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطالب أبل بفاتورة ضريبية بقيمة 105مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
نقلاً عن مصدر مقرب، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن مكتب الضرائب الإقليمي في طوكيو وجد أن مبيعات Apple Japan، معفاة من الضرائب لمدة عامين، وكان أخرهم حتى سبتمبر 2021، وأفادت وكالة الأنباء اليابانية أن مكتب الضرائب، الذي بدأ تحقيقاته العام الماضي، وجد العديد من المعاملات غير العادية، وفقاً لموقع gadgets360.
يُعتقد أن الضريبة الإضافية البالغة 105 ملايين دولار المفروضة على المبيعات التي لم يتم الإبلاغ عنها، هي أعلى ضريبة استهلاك إضافية يتم فرضها على المبيعات المعفاة من الضرائب، وفقًا لتقرير الأخبار.
أعلن مكتب الضرائب في يونيو، عن توجيهات إدارية للمتاجر الكبرى للمطالبة ببيع المنتجات بشكل صحيح بعد ظهور حالات الشراء بالجملة لمستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات في المتاجر الإقليمية لإعادة بيعها.