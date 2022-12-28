شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوحة فنية لن تراها كثيرا.. كواكب المجموعة الشمسية تضىء السماء فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه يمكن لعشاق الفضاء رؤية جميع الكواكب السبعة باستثناء الأرض في سماء الليل، حيث يمكن رؤية كوكب الزهرة وعطارد وزحل والمشترى والمريخ حاليًا بهذا الترتيب بالعين المجردة، بدءًا من الأفق الجنوبي الغربي ومتحركًا شرقًا، ومع ذلك يمكن أيضًا رؤية أورانوس، الواقع بين المريخ والمشتري، ونبتون، الواقع بين زحل والمشترى، بالمنظار أو التلسكوب، بحسب موقع dailymail البريطاني.



صورة للفضاء



الكواكب



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ويتفوق كوكب الزهرة على عطارد بمقدار 70 مرة، لذا سيكون أخف بكثير من كوكب الأرض الشقيق، وستظهر جميع الكواكب في سماء الليل كنقاط صغيرة من الضوء لمراقبي النجوم في نصف الكرة الشمالي، أما عطارد هو أصعب كوكب يمكن رؤيته بدون تكبير ، حيث إنه يقع في جزء مشرق من السماء ، ومع ذلك يمكن رصده بالقرب من كوكب الزهرة الأكثر إشراقًا، حيث إنهما الليلة يظهران على بعد 1.5 درجة فقط، ويصلان إلى الاقتران -أقرب نقطة لهما- في 29 ديسمبر الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، ولن يكون الاثنان قريبين بهذا القدر مرة أخرى حتى عام 2024، كما يمكن رصدها منخفضة في الغرب ، وستحصل على أفضل منظر بعد حوالي نصف ساعة من غروب الشمس ، مع اختفاء كوكب الزهرة بعد حوالي 40 دقيقة.

فيما تصطف بقية الكواكب باتجاه الشرق، ويظهر كوكب المشتري أكثر إشراقًا من جميع النجوم وعاليًا في السماء الجنوبية، وبينما يختفي أكبر كوكب في نظامنا الشمسي قبل منتصف الليل بقليل ، يظل المريخ مرئيًا طوال الليل بعد صعوده في الشرق قبل غروب الشمس مباشرة، وسيظهر باللون الأحمر والأكثر إشراقًا من معظم النجوم ، في حين أن جاره زحل سيكون لونه ذهبيًا عندما يظهر في الجنوب الغربي بعد حلول الظلام.

وسينضم القمر أيضًا إلى تشكيلة الكواكب ، ليظهر على شكل هلال شمعي بين كوكب المشتري وزحل الليلة، وقال جيانلوكا ماسي ، عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي، لمجلة نيوزويك: "في هذه الليالي، يمكننا رؤية جميع كواكب نظامنا الشمسي في لمحة، بعد غروب الشمس بوقت قصير، ويحدث ذلك من وقت لآخر، لكنه دائمًا مشهد مذهل".

وسوف تتألق العوالم الخمسة على التوالي لأنها تسافر جميعًا على مستوى النظام الشمسي، المعروف باسم مسير الشمس، ومع ذلك لن يكونوا قريبين كما يبدو ، لأن كل كوكب يبعد ملايين الأميال عن الكواكب الأخرى.

وقد شوهد "موكب الكوكب" آخر مرة من المملكة المتحدة في يونيو، عندما انضم إليه أيضًا قمر هلال، وظهرت الكواكب الخمسة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بترتيب المسافة التي تفصلها عن الشمس - وهي تشكيلة لم تُر منذ 18 عامًا، وستستمر رؤية هذا الشهر حتى نهاية العام فقط ، حيث سيتلاشى عطارد.

فيما سيبث مشروع التلسكوب الافتراضي عرض الكوكب مباشرة على YouTube فوق الأفق في روما ، إيطاليا الليلة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.