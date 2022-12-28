شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن خطط لأكبر تلسكوب بصرى فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد جامعة بكين بناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا وسد الفجوة في قدرات علم الفلك مع بقية العالم، ويهدف المشروع إلى إنشاء تلسكوب أولي بفتحة تبلغ 19.7 قدمًا (6 أمتار) بحلول عام 2024؛ وسيتم توسيع المرآة إلى 26.2 قدمًا (8 أمتار) بحلول عام 2030.

المشروع ، الذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية التلسكوب المقطوع ذو الفتحة المتوسعة (EAST)، بقيادة جامعة بكين.

وذكر بيان صادر عن جامعة بكين أن التلسكوب "سيحسن بشكل كبير قدرات المراقبة الصينية في علم الفلك البصري"، وفقاً لموقع space.

يعد اختصار EAST مناسبًا لأن المرفق سيصبح أول تلسكوب بصري على مستوى عالمي في نصف الكرة الشرقي، حيث تقع المرافق الرائدة اليوم في نصف الكرة الغربي في مواقع حول ماونا كيا في هاواي، وأتاكاما في تشيلي، وجزر الكناري قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا.

تتصور المرحلة الأولى من مشروع EAST بناء مرآة مكونة من 18 مقطع مرآة سداسية، تشبه مرآة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، ويبلغ قطر المرآة حوالي 19.7 قدمًا، وهو مشابه أيضًا لقطر JWST.

ولكن على عكس أحدث تلسكوب فضائي، والذي يدور حول مليون ميل (1.5 مليون كيلومتر) بعيدًا عن الأرض عند نقطة لاغرانج الثانية للشمس والأرض، سيتم بناء EAST على جبل Saishiteng بالقرب من بلدة Lenghu في مقاطعة Qinghai على هضبة التبت، على ارتفاع حوالي 13800 قدم (4200 م).

وستضيف المرحلة الثانية حلقة من 18 قطعة سداسية أخرى حول المرآة، لتوسيعها إلى قطر أكبر من 26.2 قدم بحلول عام 2030.

تقدر جامعة بكين تكلفة المشروع بين 500-600 مليون يوان (69-84 مليون دولار)، ذكرت أخبار Qinghai الشهر الماضي أن العمل في المشروع يسير بطريقة منظمة.

تلاحظ جامعة بكين أن علم الفلك يلعب دورًا مهمًا في التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية، وأن جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 مُنحت للعلماء الذين اكتشفوا الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة باستخدام تلسكوبات بصرية قوية بما في ذلك تلسكوبات Keck التوأم فوق Mauna كيا والتلسكوب الكبير جدًا (VLT) في صحراء أتاكاما في تشيلي.