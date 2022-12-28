شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10 يحمل شعار "صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان "الجمل" قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن تصنيع أول هاتف تقليدي Feature Phone لنوكيا يحمل شعار صنع فى مصر.

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10:



هاتف نوكيا C10

المواصفات الفنية المواصفات الفنية

نوكيا C10

العرض

نسبة العرض إلى الارتفاع: 20: 9

زجاج الغطاء: زجاج مقوى

الميزات: السطوع 400 شمعة / المتر المربع (النوع)

الحجم: 6.5 انش

الدقة: HD + (720 X 1600)

التصوير

الميزات: الوضع الليلي ، HDR ، التجميل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية: 5 ميجا بيكسل

فلاش أمامي LED

فلاش خلفي LED





الاتصالالبلوتوث: 4.2

مقبس سماعة الرأس: 3.5 ملم

الموقع: GPS / AGPS

اتصال USB: Micro USB (USB 2.0)

شبكة WiFi: 802.11 b / g / n





البطارية تشحن

البطارية: 3000 مللي أمبير ، قابلة للإزالة²

الشحن: شحن 5 وات





تخزين الذاكرة

التخزين الداخلي: 16 جيجا بايت / 32 جيجا بايت

دعم بطاقة MicroSD حتى: 256 جيجا بايت

ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجابايت / 2 جيجابايت





برنامج

وحدة المعالجة المركزية: Unisoc SC7331e رباعي النواة

نظام التشغيل: Android ™ 11 (إصدار Go)

الميزات: راديو FM (مطلوب سماعة)

الميكروفونات: 1





الشبكات

أقصى سرعة للشبكة: 3G

نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900

نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900

نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8

نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8

حجم الشريحة: نانو

الإرتفاع: ٨.٨ ملم

الطول: 169.9 مم

الوزن: 191 جرام

العرض: 77.9 مم