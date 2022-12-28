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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10 يحمل شعار "صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كان "الجمل" قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن تصنيع أول هاتف تقليدي Feature Phone لنوكيا يحمل شعار صنع فى مصر.
إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10:
هاتف نوكيا C10
المواصفات الفنية
نوكيا C10
العرض
نسبة العرض إلى الارتفاع: 20: 9
زجاج الغطاء: زجاج مقوى
الميزات: السطوع 400 شمعة / المتر المربع (النوع)
الحجم: 6.5 انش
الدقة: HD + (720 X 1600)
التصوير
الميزات: الوضع الليلي ، HDR ، التجميل
الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية: 5 ميجا بيكسل
فلاش أمامي LED
فلاش خلفي LED
الاتصالالبلوتوث: 4.2
مقبس سماعة الرأس: 3.5 ملم
الموقع: GPS / AGPS
اتصال USB: Micro USB (USB 2.0)
شبكة WiFi: 802.11 b / g / n
البطارية تشحن
البطارية: 3000 مللي أمبير ، قابلة للإزالة²
الشحن: شحن 5 وات
تخزين الذاكرة
التخزين الداخلي: 16 جيجا بايت / 32 جيجا بايت
دعم بطاقة MicroSD حتى: 256 جيجا بايت
ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجابايت / 2 جيجابايت
برنامج
وحدة المعالجة المركزية: Unisoc SC7331e رباعي النواة
نظام التشغيل: Android ™ 11 (إصدار Go)
الميزات: راديو FM (مطلوب سماعة)
الميكروفونات: 1
الشبكات
أقصى سرعة للشبكة: 3G
نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8
نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8
حجم الشريحة: نانو
الإرتفاع: ٨.٨ ملم
الطول: 169.9 مم
الوزن: 191 جرام
العرض: 77.9 مم