علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10 يحمل شعار "صنع فى مصر"

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القاهرة - سامية سيد -  

كان "الجمل" قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن تصنيع أول هاتف تقليدي Feature Phone لنوكيا يحمل شعار صنع فى مصر. 

 

إليك كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا C10:

 


هاتف نوكيا C10 

المواصفات الفنية

نوكيا C10

العرض

نسبة العرض إلى الارتفاع: 20: 9

زجاج الغطاء: زجاج مقوى

الميزات: السطوع 400 شمعة / المتر المربع (النوع)

الحجم: 6.5 انش

الدقة: HD + (720 X 1600)


التصوير

الميزات: الوضع الليلي ، HDR ، التجميل

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل

الكاميرا الخلفية: 5 ميجا بيكسل

فلاش أمامي LED

فلاش خلفي LED


الاتصالالبلوتوث: 4.2

مقبس سماعة الرأس: 3.5 ملم

الموقع: GPS / AGPS

اتصال USB: Micro USB (USB 2.0)

شبكة WiFi: 802.11 b / g / n


البطارية تشحن

البطارية: 3000 مللي أمبير ، قابلة للإزالة²

الشحن: شحن 5 وات


تخزين الذاكرة

التخزين الداخلي: 16 جيجا بايت / 32 جيجا بايت

دعم بطاقة MicroSD حتى: 256 جيجا بايت

ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجابايت / 2 جيجابايت


برنامج

وحدة المعالجة المركزية: Unisoc SC7331e رباعي النواة

 

نظام التشغيل: Android ™ 11 (إصدار Go)

الميزات: راديو FM (مطلوب سماعة)

 

الميكروفونات: 1


الشبكات

أقصى سرعة للشبكة: 3G

 

نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900

نطاقات الشبكة (GSM): 850 ، 900 ، 1800 ، 1900

نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8

نطاقات الشبكة (WCDMA): 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8

حجم الشريحة: نانو

الإرتفاع: ٨.٨ ملم

الطول: 169.9 مم

الوزن: 191 جرام

العرض: 77.9 مم

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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