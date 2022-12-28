شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح لاستخدام متجر Chrome Web Store.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والتطبيقات في سوق كروم الإلكتروني مدعومة فقط على أجهزة كروم بوك، ولن تعمل بعد (ديسمبر) 2022 على أنظمة التشغيل ويندوز أو ماك أو Linux.





كيفية تصفح سوق كروم الإلكتروني حسبما نقلت صفحة دعم جوجل:

ابحث عن مصطلح محدد عن طريق إدخال الكلمة أو العبارة في مربع البحث في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة.

تضييق نطاق البحث عن طريق الضغط فوق روابط الفئة على الجانب الأيسر من الصفحة.

قم بتحسين بحثك عن طريق تطبيق عوامل التصفية (نوع العنصر ، الميزات ، التصنيفات).

للعثور على مزيد من التفاصيل مثل الوصف أو العناصر ذات الصلة، اضغط فوق العنصر.

لقراءة المراجعات اضغط فوق المراجعات بعد النقر للوصول إلى صفحة التفاصيل.





كيفية الحصول علي شارة مميزة

يمكنك العثور على رموز الشارات أسفل اسم الامتداد في سوق كروم الإلكتروني.

تتبع الإضافات المميزة أفضل ممارساتنا الفنية وتفي بمستوى عالٍ من تجربة المستخدم والتصميم.

قبل أن تتلقى شارة مميزة يجب على فريق سوق كروم الإلكتروني مراجعة كل إضافة.

يتحقق الفريق من الالتزام بأفضل ممارسات CWS، وتجربة المستخدم البديهية، واستخدام أحدث واجهات برمجة التطبيقات للنظام الأساسي من بين أشياء أخرى.





شارة ناشر مؤسس

تتميز شارة الناشر المؤسس بالناشرين الذين تم التحقق منهم وتثبت امتثالهم لسياسات برنامج المطورين الخاصة بنا. تُمنح هذه الشارة للناشرين الذين يستوفون الشرطين التاليين:

تم التحقق من هوية الناشر.

للناشر سجل حافل إيجابي متسق مع خدمات Google.

نصيحة: لا يمكن للناشرين الدفع مقابل استلام شارات سوق كروم الإلكتروني.





كيفية تغيير موقعك أو لغتك

من المفترض أن ترى تلقائيًا عناصر سوق كروم الإلكتروني المتاحة في بلدك. لتغيير موقعك أو لغتك اتبع الخطوات التالية:

في الجزء العلوي الأيسر انقر على إعدادات الإعدادات.

انقر فوق اللغة اختر لغتك.

اضغط فوق الموقع اختر بلدك

يمكنك تقييم أو مراجعة تطبيق أو إضافة أو مظهر بعد تثبيته.

لتقييم عنصر أو مراجعته اتبع الخطوات التالية:

حدد العنصر للمراجعة.

اضغط فوق التعليقات.

قيم العنصر بنجوم من 1 إلى 5.

أضف رأيك في مربع التعليقات.



إرشادات لترك مراجعة

ابق على الموضوع يجب أن تكون التعليقات حول التطبيق الذي تقوم بمراجعته.

لا تقم بتضمين رسائل بريد إلكتروني أو روابط إلى مواقع ويب أو تطبيقات أخرى في مراجعتك.

لا تنشر تعليقات زائفة تهدف إلى زيادة التقييمات أو خفضها.

لا تنشر محتوى جنسيًا صريحًا أو بذيئًا.

لا تنشر محتوى مسيئًا أو بغيضًا أو تهديدًا أو مضايقة.

لا تتظاهر بأنك شخص آخر ، أو تقول إنك مرتبط بشخص أو منظمة لا تعرفها.

اجعلها سهلة القراءة: لا تفرط في استخدام الأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم.

إذا رأيت تعليقًا لا يتبع هذه الإرشادات، فاضغط فوق وضع علامة كغير مرغوب فيه أو إساءة بجوار المراجعة.

يمكنك أيضًا إرسال التعليقات مباشرةً إلى المطور باتباع الخطوات التالية:

حدد العنصر للمراجعة.

اضغط فوق الدعم.

املأ النموذج واضغط فوق نشر.