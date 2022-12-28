محاكي جيم لوب تنزيل وتثبيت افضل محاكي أندرويد على نظام Windows

لماذا قد تبحث عن محاكي مثل جيم لوب؟ ان الكثير من محبي ألعاب الهواتف الذكية يلجأون في بعض الأحيان إلى تشغيل ألعابهم المفضلة عبر الكمبيوتر أو اللاب توب، ولكن تواجههم الكثير من العوائق لذا نعرض لك خلال هذا المقال حل هذه المشكلة عن طريق محاكي GameLoop الذي ظهر في عام 2018.

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وسرعان ما أثبت محاكي GameLoop نفسه بين محاكيات الأندرويد، حيث يمكنك إستخدامه في تنزيل الكثير من الألعاب والبرامج الخاصة بهاتفك الذكي “الأندرويد” على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل ذلك مجانًا بدون دفع أي رسوم.

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معلومات عن محاكي GameLoop:

ظهر محاكي جيم لوب لأول مرة في عام 2018 حيث كان يُسمي بإسم Tencent ومن ثم تم تغييره إلى Gaming Buddy وفي عام 2019 تم تغيير إسمه إلى GameLoop وظل على هذا حتى الآن، ووصل جيم لوب GameLoop إلى أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم شهريًا.

والغرض الأساسي من تنزيل وتثبيت محاكي جيم لوب GameLoop هو الإستمتاع بكافة الألعاب والتطبيقات المميزة التي تتواجد على أجهزة الأندرويد ونقلها وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ماهي مميزات محاكي GameLoop للويندوز؟

إمكانية تحميل كافة الالعاب والتطبيقات التي تتواجد عبر نظام تشغيل الأندرويد إلى نظام تشغيل الويندوز بسهولة وبدون تعقيدات.

يعمل أيضًا محاكي جيم لوب على تصوير الفيديو وعمل بث مباشر أثناء اللعب عبر العديد من منصات التواصل الإجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك و تيك توك وغيرهم من المنصات المختلفة.

يقوم بتشغيل الألعاب الثقيلة بسلاسة كبيرة حتى إذا كان معالج حاسوبك ضعيف، وذلك لتصميمه من الأساس لنظام تشغيل الأندرويد.

محاكي جيم لوب هو المحاكي الرسمي للعديد من الألعاب المشهورة مثل PUBG Mobile و Arena of Valor و Call of Duty Mobile وغيرهم من الألعاب.

كما يُتيح لك أيضًا إمكانية التواصل مع أصدقائك أو أفراد الفريق التي تود التواصل معهم.

يتوفر أيضًا داخل المحاكي قسم الـ Game Center وهو مركز الألعاب الذي يتوفر بداخله الكثير من الألعاب الشهيرة والمميزة.

كيفية تنزيل وتفعيل محاكي GameLoop على جهازي:

يتمثل تنزيل و تحميل محاكي GameLoop على العديد من الخطوات لذا دعنا نرى ذلك.

ومن ثم التوجه إلى الموقع الرسمي لمحاكي GameLoop من هنا.

ومن ثم قم بالضغط على أيقونة التحميل “Download GameLoop “.

بعد الإنتهاء من التحميل قم بالذهاب إلى ملف التحميلات الخاص بجهازك قم انقر بزر الماوس الأيمن واختيار “Run as administrator” وهي تثبيت البرنامج كمسؤول.

سنلاحظ ظهور نافذة تقوم بتنبيهك بتثبيت البرنامج أم لا، قم بالضغط على “yes”.

والآن قم بالضغط على أيقونة التثبيت “Install” ولكن يرجى التأكد من اتصالك بالإنترنت بصورة جيدة.

بعد الإنتهاء من التحميل قم بالضغط على أيقونة البدء “Start”.

ومنها يقوم البرنامج بفتح المحاكي بسهولة وعرض الشاشة الرئيسية التي يمكنك من خلالها البحث وتحميل جميع الألعاب.

أهم الألعاب التي تتوفر داخل محاكي GameLoop

لعبة PUBG Mobile. لعبة Arena of Valor. لعبة Call of Duty Mobile. لعبة PUBG Mobile Lite. لعبة FIFA Mobile. لعبة PUBG pixel. لعبة Free Fire. لعبة pes-2023. لعبة Among Us. لعبة Sniper 3D. لعبة Special Forces Group 2.

أهم التطبيقات التي تتوفر داخل محاكي GameLoop

تطبيق Whatsapp. تطبيق twitter. تطبيق Instagram. تطبيق Drama live تطبيق YTV player.