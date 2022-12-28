هونر تُعلن عن هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Honor 80

أعلنت شركة هونر Honor اليوم عن هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف Honor 80 والذي يأتي بمسمى Honor 80 GT، حيث يأتي الهاتف بعدة مواصفات مميزة للغاية مقارنة بالعديد من أفراد تلك السلسلة وهذا ما سنقوم بتوضيحه خلال هذا المقال.

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مواصفات Honor 80 GT

المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو نظام التشغيل Android 12 / Magic UI 7 الشاشة بحجم 6.67 انش من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، بسطوع 1400 شمعة تدعم الشاشة عرض ألوان مايقرب من 1 مليار لون، بكثافة بكسلز 395 لكل انش. الذاكرة الداخلية نسخة واحدة بحجم 256GB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 12GB أو 16GB الكاميرا الخلفية الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 54 ميجا بكسل الثانية بدقة 8 ميجا بكسل الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل حجم البطارية وسرعة الشحن بسعة 4800 مللي أمبير / بسرعة شحن 66 واط الأبعاد والوزن يأتي بأبعاد 162.5 × 75.3 × 7.9 مم / بوزن 187 جرام

سعر هاتف Honor 80 GT:

صرحت شركة هونر عن أن سعر هاتف Honor 80 GT يبدأ بسعر 3299 يوان صيني أي بما يُعادل 475 دولار أمريكي وذلك لنسخة 12 جيجا رام، بينما نسخة 16 جيجا رام تأتي بسعر يصل إلى 3599 يوان صيني أي بما يُعادل 520 دولار أمريكي، بينما ألوان الهاتف المتوقع أن يأتي بها وهي اللون الأسود والأبيض والأزرق.