شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى Google Chrome Web Store وما هى مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Chrome Web Store سوقًا عبر الإنترنت، حيث يمكن لمستخدمي Google Chrome تصفح وإضافة التطبيقات والإضافات والسمات إلى المتصفح، وستعمل هذه الإضافات على تحسين تجربة التصفح لكل من حسابك الشخصي وحسابك التجاري.



كيفية الوصول إلى Chrome Web Store؟ كيفية الوصول إلى Chrome Web Store؟ وفقا لما ذكره موقع "ditoweb"، يمكنك الوصول إلى Chrome Web Store بإحدى طريقتين، ولعل أسهل طريقة هي ببساطة فتح علامة تبويب جديدة في متصفح Google Chrome، وبمجرد فتح علامة التبويب الجديدة، سترى إما المواقع التي تزورها كثيرًا أو صفحة "التطبيقات" حيث ستلاحظ رمز Chrome Web Store.

إذا رأيت صفحة "الأكثر زيارة" ، فانتقل إلى الجزء السفلي من الشاشة واضغط على "التطبيقات".

أما الخيار الآخر عند الوصول إلى Google Chrome Web Store هو ببساطة فتح متصفح Google Chrome وإدخال عنوان URL التالي:

• chrome.google.com/webstore

ويمكنك بمجرد إدخال عنوان URL هذا، الانتقال مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية لمتجر Chrome الإلكتروني حيث يمكنك البدء في تصفح كل ما هو متاح لك. ما الذي سأجده في متجر ويب Chrome Web Store؟ستجد تطبيقات يمكنك إضافتها إلى متصفحك، وإضافات يمكنها تحسين الإنتاجية، وموضوعات تتيح لك تخصيص متصفحك. ما الذي سأجده في متجر ويب Chrome Web Store؟ستجد تطبيقات يمكنك إضافتها إلى متصفحك، وإضافات يمكنها تحسين الإنتاجية، وموضوعات تتيح لك تخصيص متصفحك.



التطبيقات التطبيقات يُعرف أحد العناصر التي يمكنك إضافتها إلى متصفح Chrome باسم تطبيقات الويب، وهذه التطبيقات هي مواقع ويب تفاعلية تتم إضافتها إلى صفحة "علامة تبويب جديدة" في متصفحك بعد تنزيل التطبيقات، وبمجرد دخولك إلى Chrome Web Store، ستتمكن من البحث عن التطبيقات باستخدام شريط البحث، ويمكنك أيضًا البحث عن فئات مختلفة تشمل:

• الشائع

• من دوائرك

• أدوات العمل

• تعليم

• وسائل الترفيه

• ألعاب

• أسلوب الحياة

• اخبار الطقس

• الإنتاجية

• التواصل الاجتماعي

• خدمات





الملحقاتتعد الملحقات Extensions هي ميزات يمكن إضافتها إلى متصفحك ويمكن العثور عليها في قسم "الإضافات" في سوق Google Chrome الإلكتروني.

ويعد Google Mail Checker مثالًا على أحد هذه الإضافات، ويوفر لك هذا الامتداد عدد رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في صندوق الوارد الخاص بك.

إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى صندوق الوارد الخاص بك، فيمكنك ببساطة الضغط فوق الامتداد الموجود في الزاوية اليمنى العليا وسيتم فتح صندوق الوارد الخاص بك.

خذ بعض الوقت لتصفح الامتدادات المتاحة التي تحتوي على فئات مشابهة جدًا لتلك المذكورة أعلاه في قسم التطبيقات، ونوصي ببعض الإضافات وهي:

Google+ Notifications

• Chat for Google

• Google Translate

• Gmail Tweaks

• Google Mail Checker