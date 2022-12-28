شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏تسلا يهبط 8% متجهاً نحو تسجيل أكبر خسائر شهرية وسنوية في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سهم ‏تسلا خلال تداولات بوتيرة حادة في ظل استمرار ‏المبيعات المكثفة من جانب المستثمرين على أسهم صانعة السيارات الكهربائية ‏الأميركية،‏ يأتي ذلك قبيل أيام قليلة من نهاية عام 2022، وهو ما يجعل السهم مقترباً من تكبد ‏أكبر خسائر شهرية وفصلية وسنوية في تاريخه حسبما نقلت CNBC.

وتعاني ‏Tesla‏ من مشكلات إنتاجية حيث أوقفت عملياتها في مصنعها بمدينة ‏شنغهاي لا سيما وأن الصين تعاني من تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس ‏كوفيد -19 مما يعني صعوبة توافر الأيدي العاملة للإنتاج.‏

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم ‏Tesla‏ في تمام الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة ‏‎8.3%‎‏ إلى مستوى 112.9 دولار.‏