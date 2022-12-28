شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم تسلا يهبط 8% متجهاً نحو تسجيل أكبر خسائر شهرية وسنوية في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفض سهم تسلا خلال تداولات بوتيرة حادة في ظل استمرار المبيعات المكثفة من جانب المستثمرين على أسهم صانعة السيارات الكهربائية الأميركية، يأتي ذلك قبيل أيام قليلة من نهاية عام 2022، وهو ما يجعل السهم مقترباً من تكبد أكبر خسائر شهرية وفصلية وسنوية في تاريخه حسبما نقلت CNBC.
وتعاني Tesla من مشكلات إنتاجية حيث أوقفت عملياتها في مصنعها بمدينة شنغهاي لا سيما وأن الصين تعاني من تفشي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد -19 مما يعني صعوبة توافر الأيدي العاملة للإنتاج.
وعلى صعيد التداولات، هبط سهم Tesla في تمام الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.3% إلى مستوى 112.9 دولار.