شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض جديد بأسعار البيتكوين بنسبة 1.27% والقيمة السوقية 1.37% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، بخسارة 1.27%، على الرغم من أن نسبة الخسارة قد تبدو طفيفة، إلا أنها أدت إلى انخفاض أسعار البيتكوين حتى أقل مما تمكن الأصل من الحفاظ عليه لمدة أسبوعين تقريبًا، حيث بلغ سعر البيتكوين في وقت كتابة هذا التقرير، 16،627 دولارًا، مما يمثل فرقًا قدره 231 دولارًا عن قيمة اليوم الماضي.

وانخفض إيثر أيضًا بشكل كبير على الرسم البياني للسعر بعد البيتكوين، ويتم تداول أصل العملة المشفرة حاليًا بسعر 1،196 دولارًا، بعد تكبد خسارة 1.96 %، وفقاً لموقع Gadgets 360.

ويقف سقف قطاع التشفير الحالي إلى أدنى مستوى سنوي، وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 801 مليار دولار، حيث انخفض تقييم سوق التشفير العالمي بنسبة 1.37 %، وفقًا لـ CoinMarketCap، في الـ 24 ساعة الماضية.

ينتهي عام 2022 بتدهور شديد في قطاع التشفير، خاصة الآن بعد أن بدأ وضع COVID-19 في الصين في التأثير على التجارة الدولية وأنشطة الأعمال.